Kniha o Trumpovi jde do předčasného prodeje. Jeho právníci bojují zuby nehty

Autor se v knize neštítí popisovat nejrůznější „špeky“ ze soukromí prezidentské rodiny. Například, to že Trump pojídá hamburgery v posteli nebo, že jeho dcera Ivanka je „blbá jako poleno“.

V reakci na knihu prohlásil o Stephenu Bannonovi, svém bývalém poradci, který je v díle hojně citován, že „nepřišel jen o práci, ale i o rozum“. Pilíř jeho prezidentské kampaně a spoluautor inauguračního proslovu byl přitom Trumpovo dlouhodobou oporou, než loni v srpnu "po vzájemné dohodě" odešel.

Trump chtěl svou kandidaturou pouze získat vliv pro další kariéru v televizi a politice. Když se jeho žena Melania dozvěděla, že z něho bude prezident, rozbrečela se. Nikoliv však slzami štěstí. „Kniha by měla být v knihkupectví prodávána v sekci fikce,“ ohradila se tento týden první dáma.

Nikdo z Trumpova volebního týmu nevěřil, že jejich kandidát vyhraje, včetně Trumpa samotného. Jeho inaugurace se mu vůbec nelíbila. Nejdříve se pohádal s manželkou, nebyl spokojený s ubytováním a nejvíce ho štvalo, že se média kromě něho věnovala i jiným osobnostem, které na akci dorazily.

Prezidentova dcera Ivanka se se svým manželem Jaredem Kushnerem domluvila na tom, že jednou bude Spojeným státům vládnout ona. „První prezidentka nebude Hillary Clintonová, bude to Ivanka Trumpová,“ domluvili se tajně. Ti dva se prý nikdy neměli dostat do Bílého domu.

V sídle amerických prezidentů docházelo často k hádkám. Nejčastěji mezi Kushnerem, Ivankou a ekonomickým poradcem Gary Cohnem na jedné straně a lidmi kolem Bannona na straně druhé. „Šlo o válku mezi židy a ne-židy,“ píše autor.

„Všichni říkají, že je jako dítě,“ popsal autor Trumpův tým. „Má potřebu neustálého uspokojování. Ten člověk nečte a nikoho neposlouchá. Je jako míček, který pinká o stěny,“ popisují ho nejbližší kolegové.

Neloajalita jeho týmu se zrcadlila v něm samotném. Bannona nazýval neposlušným a zběsilým, Reince Priebuse slabým a krátkým, Kushnera cucákem, tiskového mluvčího Seana Spicera hloupým a poradkyni Kellyane Conway ubrečeným dítětem.

Ohledně jmenování Johna Boltona, bývalého velvyslance u OSN poradcem pro národní bezpečnost, Trump prohlásil: „Na to má příliš velký knír“.

Smyslem Trumpova dekretu o zákazu cestování do USA lidem z muslimských zemí bylo pouze naštvat liberály. Vyvolal však zděšení i v Trumpově týmu.

Paranoidní prezident se opakovaně hádal s ochrankou o tom, aby se mohl ve svém pokoji v Bílém domě zamykat. Mimochodem, se svou ženou zde mají každý oddělenou ložnici. V obavě o svůj život přikázal uklízečce, aby mu nestlala postel. Nikdo se také nesmí dotknout jeho zubního kartáčku.

Trumpovi právníci nyní v jedenácti stránkovém dopise urychleně požadují zastavení publikace knihy a důraznou omluvu autora. Jeden výtisk chtějí také pro sebe.

Autor však se samotným Trumpem o knize nikdy nemluvil. „Je plná lží, dezinterpretací a zdrojů, které neexistují,“ zuří Trump.

Svůj hněv si vyléval na twitteru: "Dobře, kolize s Rusy se nyní ukázala jako totální hoax. Jediný závěr je, že Hillary Clintonová, FBI/Rusko a Fake News Media se svojí falešnou knížkou se snaží zasáhnout každou frontu. Měli by zkusit vyhrát volby. Smutné!"

Well, now that collusion with Russia is proving to be a total hoax and the only collusion is with Hillary Clinton and the FBI/Russia, the Fake News Media (Mainstream) and this phony new book are hitting out at every new front imaginable. They should try winning an election. Sad!