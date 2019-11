Celý svět oběhlo minulý týden video s koalím samečkem, kterého přímo z plamenů vynesla Toni Dohertyová. Koalu uvěznil katastrofický požár, jenž zachvátil australské státy Nový Jižní Wales a Queensland.

Popálený sameček, pojmenovaný jako Lewis, se dostal na specializovanou australskou kliniku Port Macquarie Koala Hospital. Zdejší veterináři se snažili v první řadě ulevit těžce zraněnému medvídkovi od bolesti. V úterý se však ukázalo, že popáleniny jsou příliš hluboké. Lékaři proto přistoupili k uspání zvířete.

"Bylo zřejmé, že se z popálenin nezotaví. Naším cílem číslo jedna je zajistit zvířatům dobré životní podmínky. To byl i důvod našeho rozhodnutí," uvedla nemocnice v příspěvku na sociální síti Facebook. Veterináři už koncem minulého týdne varovali, že zvažují Lewisovo uspání, pokud se ukáže, že se jeho zranění nedají vyléčit a že bolest zvířete překračuje tolerovatelnou mez.

Podle CNN mohlo být koale asi 14 let.

Koaly jsou v ohrožení

Lewisův příběh se stal velkou událostí sociálních sítí poté, co se objevilo video, které ukazovalo jeho dramatickou záchranu. Naříkajícího koaly uprostřed ohně si všimla řidička Toni Dohertyová, která vyběhla z vlastního auta a vynesla zvířátko z plamenů. Pak se pokusila co nejrachleji schladit jeho popálené tělo vodou a předala ho do odborné péče. Coby Lewise ho pojmenovala po jednom ze svých sedmi vnoučat.

Sameček se dostal do péče specializované veterinární kliniky, kde jej zabalili do přikrývek, připojili ke kyslíkové masce a pokusili se maximálně tišit bolest, kterou mu způsobovaly popáleniny.

Současná vlna lesních požárů je devastující zejména pro koaly. Australští specialisté v oblasti místní fauny se obávají, že v ohni zahynulo víc než 350 vačnatců. Podle odborníků ohrožuje koaly stále častější ničení australské buše a odlesňování. Podle Červeného seznamu ohrožených druhů, vydávaného každé dva roky Mezinárodním svazem ochrany přírody, jsou nyní koaly považovány za ohrožené.