Odevzdejte svého miláčka. V Hongkongu kvůli covidu utratí přes 2000 křečků

Kočičí hlas jí přišel povědomý a proto se zvěrolékaře zeptala, jestli to mňouká Torvi. Odborník jí ovšem řekl, že to byl zatoulaný kocour, kterého mu do ordinace přinesl nějaký dobrák. „Něco na tom mňoukání bylo. Dokonce ani po třech hodinách jsem ho nemohla dostat z hlavy, a tak jsem se rozhodla zavolat zpátky,“ sdělila žena.

Andy Vermaut shares:Braintree missing cat found after owner hears meow on vet's phone: Barnaby's owner recognises his distinctive meow while on the phone to her vet. https://t.co/u8qANDQTNW Thank you pic.twitter.com/IR5eR1PoT4 — Andy Vermaut (@AndyVermaut) January 17, 2022

Když se s doktorem znovu spojila, se zatajeným dechem čekala, jestli jí potvrdí, že je to Barnaby. To, že byl kocour černý, by mohla být náhoda. Jenže fakt, že měl i neobvyklou bílou skvrnu na zadní tlapce, ženě do žil vlil dlouho umírající naději v plné síle. „Jak já, tak lidé na druhé straně hovoru jsme byli naprosto v šoku a nemohli jsme tomu uvěřit,“ svěřila se deníku The Mirror Lawrenceová.

Poznala ho okamžitě

Když si pak jela pro Torviho po zákroku, vzala s sebou fotky Barnabyho a požádala zaměstnance, zda by se mohla podívat na černého tuláka. Když ho přinesli do místnosti, žena fotky ani nemusela vytahovat. Poznala ho okamžitě. Černého kocoura zvedla do velkého objetí plného slz. „Vzlykala jsem, úplně jsem vyla. Když jsem ho uviděla, dokázala jsem jen bez zábran brečet, prostě jsem tomu nemohla uvěřit,“ usmívá se.

Brotherly love, wash basket, perfection right there pic.twitter.com/eMTSEsyWoO — Rachael (@rdeal304) December 24, 2020

Když se uklidnila a pořádně si Barnabyho prohlídla, uvědomila si, jak vypadá. Protože si dříve rád dopřával spoustu jídla, její děti ho přejmenovali na Fatmana. Teď ale černou verzi Garfielda zdaleka nepřipomínal. „Měl na sobě spoustu strupů, byl celý hubený a na některých místech mu chyběla srst,“ poznamenala majitelka.

Žena neváhala a okamžitě zavolala svým třem dětem přes videohovor. S radostí jim ukázala, koho drží v rukou. Po chvilce překvapeného ticha se ozval hlasitý jásot. „Ó můj bože! To je Barney! To je Fatman!“ překřikovaly se radostí. „Je zpátky tam, kde má být,“ dodala Lawrenceová. Barnaby se tak po necelém roce života na ulici znovu shledal se svou milovanou rodinou.

Je vaše kočka psychopat? Vědci přišli s dotazníkem, jak to zjistit

Když se rodině kocour ztratil, současně se smutkem prožívali i vztek. Chvíli předtím, než se jim totiž čtyřnohý mazlíček zaběhl, ho nechala Lawrenceová načipovat. To, že mikročip nefunguje, zjistili až ve chvíli, kdy se zvíře zatoulalo.

Z toho důvodu jej nechala u veterináře před odchodem znovu načipovat a rovnou ho poprosila, aby zkontroloval, že tentokrát už vše funguje, jak má. „Jsme tak rádi, že je zase doma. Opravdu dobře jí, jen ho musíme dostat na jeho dřívější váhu a zdraví,“ sdělila jeho majitelka. Dodala, že kocour stále vypadá trošku opotřebovaně a udržuje se ve stavu vysoké pohotovosti. Zároveň si však pomalu ale jistě znovu zvyká na pohodlí domova.