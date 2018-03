Kolonizace Marsu? Elon Musk chce testovat rakety už příští rok

/VIDEO/ Americký vizionář a podnikatel Elon Musk zveřejnil další ambiciózní plán. Jeho společnost SpaceX, která před nedávnem vyslala do vesmíru jeho Teslu, možná už příští rok otestuje vesmírnou loď, která zamíří na Mars. Let by se měl uskutečnit nejprve bez lidí. Vizionář to řekl na konferenci o hudebních a filmových technologiích SXSW v texaském Austinu.

„Stavíme první marťanskou neboli meziplanetární loď a myslím, že již v polovině příštího roku budeme schopni krátkých letů,“ řekl Musk.

Americká soukromá společnost SpaceX už dříve oznámila, že chce k Marsu vyslat první vesmírnou loď v roce 2022. Jednat by se však mělo pouze o loď s nákladem. O dva roky později by už měla k rudé planetě vyrazit raketa s lidskou posádkou. Konečným cílem by pak bylo vytvoření samostatné lidské kolonie.

Podle serveru BBC Musk v této souvislosti poznamenal, že je nutné dostat se na Mars dřív, než vypukne další světová válka a jaderný konflikt.

Neřekl, kdy by například k válce mělo dojít. Spíš vyslovil varování, že tuto temnou vizi nelze jen tak vyhnat z hlavy. Podle Muska je "nepravděpodobné", že by už nikdy k žádné světové válce nedošlo, protože tak to prý na Zemi chodí.

Podle Muska je také kolonizace Marsu obrovskou "podnikatelskou příležitostí". "Až se tam dostaneme, budeme potřebovat úplně vše - od sléváren železa po pizzerie. Měly by tam být bary - Mars bary," dodal s humorem.

Ani nová raketa s pracovním názvem BFR - zkratka se interpretuje různě, nejčastěji jako Big Fucking Rocket – nicméně nepoletí příští rok rovnou k Marsu. Oněmi „krátkými lety nahoru a dolů“ Musk myslí patrně test, zda se raketa odlepí od země, a zda poté, jak je u Muskových raket zvykem, zase bezpečně dosedne na zem.

Vizionář zároveň zažertoval, že je možné, že se nepodaří plán dodržet. „Někdy jsou ovšem mé časové plány trochu, však víte…,“ řekl publiku. Na jeho obhajobu je nutné dodat, že svoje vize nakonec skutečně splní. Ať už šlo o výrobu elektromobilů Tesla nebo naposledy vystřelení červené Tesly do vesmíru.

K tomu došlo před měsícem s pomocí rakety Falcon Heavy, která coby nejsilnější raketa současnosti má být předstupněm BFR.

Musk slibuje využít svých raket také k rychlým "orbitálním skokům" po Zemi. Let odkudkoli kamkoli by neměl zabrat víc než hodinu, třeba z New Yorku do Šanghaje by to mohlo trvat 30 minut.

Raketa Falcon Heavy, která vynesla do vesmíru Teslu: