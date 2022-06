Espero que todas las personas afectadas por el derrumbe de la plaza de El Espinal puedan salir airosas de sus heridas.



Esto ya había sucedido antes en Sincelejo.



Le solicito a las alcaldías no autorizar más espectáculos con la muerte de personas o animales. pic.twitter.com/dMAq6uqlKX — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 26, 2022

„V tuto chvíli máme potvrzeny čtyři mrtvé oběti, dvě ženy, dospělého muže a 14měsíční dítě, a asi 30 vážně zraněných. Samozřejmě jsme aktivovali všechny nemocnice a sanitky, se kterými můžeme pracovat,“ citovala CNN guvernéra státu Tolima Ricarda Orozca s odkazem na místní rozhlas BluRadio Colombia. Počty obětí se však v následujících hodinách mohou ještě zvýšit, jelikož v troskách zůstali uvězněni vyděšení diváci. Deník The New York Times s odkazem na místní zdroj dokonce uvedl, že na místě zemřelo nejméně šest lidí. Místní nemocnice přijaly 322 pacientů, uvedla v neděli večer ministryně zdravotnictví Martha Palaciosová.

Starosta města El Espinal Juan Carlos Tamayo v neděli ve svém příspěvku na Facebooku potvrdil nehodu a vyzval občany, aby oblast evakuovali. „Hluboce litujeme toho, co se stalo v naší aréně pro býčí zápasy,“ uvedl v prohlášení. „Chci požádat všechny občany, kteří se nacházejí v oblasti, aby se prosím evakuovali, úřady již reagují na mimořádnou událost a zranění byli převezeni do nemocnic. Prosím, společně pomozme záchranným složkám, aby mohly dělat svou práci,“ dodal.

Zdroj: Youtube

Křik a snaha o útěk

Záběry z kolapsu tribuny se rychle rozšířily na sociálních sítích. Bylo na nich vidět, jak desítky lidí škádlí a hrají si se zraněným býkem během oblíbené akce zvané corraleja. Náhle se tři patra tribun propadla a uvěznila pod sebou stovky mužů, žen a dětí. Lidé křičeli, někteří vyskočili ze sedadel a spěchali na pomoc, snažili se odhrnout dřevo a další trosky.

Tragedia en el Espinal Tolima pic.twitter.com/UoQBncCm1F — Elizabeth Cristina Ortiz Peña (@ElizbethCristi7) June 26, 2022

Čtyřiašedesátiletý Hector Ortiz nemohl hrozivé scéně uvěřit. Žena vedle něj vykřikla: „Ten balkon se každou chvíli zřítí!“ Náhle sledoval, jak se osm částí začíná propadat jedna po druhé jako domino. „Po zřícení prvního balkonu se zřítil další a tak dále,“ řekl Ortiz listu The Washington Post. „Byla to brána, kterou býci procházejí, která zastavila zřícení. Jinak bychom mluvili o mnohem větší tragédii,“ popsal událost.

Podle šéfa regionální civilní obrany Luise Fernanda Veleze byla konstrukce býčí arény postavena z bambusu. „Je to velmi nestabilní materiál. Organizátoři měli předpokládat, že se to může zřítit,“ sdělil pro The Washington Post. Dobrovolníci z jeho organizace pomáhali s převozem zraněných do zdravotnických zařízení. Také zveřejnili fotografie, na nichž jsou vidět lidé na nosítkách na chodbách a nádvořích.

#Tolima| Tras la emergencia ocurrida en la plaza de toros del Espinal, nuestros voluntarios apoyan la atención prehospitalaria y traslado de heridos a diferentes centros de salud del municipio.#ComprometidosConColombia pic.twitter.com/ZpiRRaFfFt — DefensaCivilColombia (@DefensaCivilCo) June 26, 2022

Místní radní Iván Ferney Rojas zveřejnil na Twitteru video, na němž je patrně vidět zřícení areny plné lidí. V pozadí záběrů je slyšet křik, jak se třípatrová stavba propadá dovnitř. Další lidé na zemi utíkají, když se konstrukce převrací směrem k nim.

VAROVÁNÍ: Následující video není vhodné pro slabší povahy

Zatím není jasné, co zhroucení tribuny způsobilo. Tamayo ve svém prohlášení uvedl, že úřady „již začaly s vyšetřováním toho, co se stalo“, napsala CNN.

Místní tradice

Úřad starosty a sponzorující soukromé osoby v El Espinalu každoročně pořádají akce na oslavu svátku svatého Petra a Pavla 29. června. Býčí aréna slouží k pořádání zápasů, které se do oblasti dostaly v době, kdy byla Kolumbie španělskou kolonií.

Na rozdíl od tradičních španělských býčích zápasů se v corraleja býci běžně nezabíjejí a diváci jsou zváni, aby se proběhli se zvířetem ještě v ringu.