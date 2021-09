Zabitá Češka byla podle médií v Kolumbii na dovolené, v době smrti tam prý pobývala už dva týdny. Britovi, který ji na cestě doprovázel, se nic nestalo, a muž spolupracuje s vyšetřovateli. Policie zatím neoznámila, co by mohlo být motivem vraždy. Podle El Tiempo se česká turistka mohla stát obětí přepadení.

List El Tiempo na svém webu uvádí, že podle prvních zjištění žena v pátek večer opustila farmu nedaleko uvedené obce "poté, co se s přítelem pohádala". "Ale na cestě (zpět do hotelu) ji někdo uprostřed noci vícekrát střelil," pokračuje El Tiempo.

Policie v kolumbijském regionu Antioquia oznámila smrt 25leté ženy z České republiky, kterou vyšetřuje jako vraždu. Informují o tom místní zpravodajské weby. Turistku údajně někdo zastřelil, když se v noci na sobotu vracela do hotelu, kde byla ubytovaná. České ministerstvo zahraničí ČTK potvrdilo, že v Kolumbii zemřela žena z Česka, ale bližší informace k okolnostem její smrti úřad neuvedl.

