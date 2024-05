Newyorská policie vyklidila v noci na středu budovu Kolumbijské univerzity, kde se před tím zabarikádovaly desítky propalestinských demonstrantů. A zřejmě také nedaleký protestní tábor. Informovala o tom agentura AP, stanice CNN a BBC. Policisté jednali na žádost školy. CNN informovala o desítkách zadržených. Univerzita v úterý oznámila omezení přístupu do kampusu poté, co tam eskalovaly studentské protesty proti izraelské ofenzivě v Pásmu Gazy. Desítky lidí předešlou noc obsadily budovu Hamilton Hall ve snaze vynutit si přerušení veškerých finančních vazeb na Izrael.

Policejní zásah na Kolumbijské univerzitě, 1. května 2024 | Foto: ČTK

Policisté podle AP v noci na středu vyvedli z univerzitní budovy 30 až 40 osob. Během akce nebyl nikdo zraněn, sdělila policie CNN necelé dvě hodiny poté, co policisté do školního areálu vstoupili. Stanice BBC píše, že zřejmě vyklidili také nedaleký protestní tábor.

Kolumbijská univerzita uvedla, že policie do kampusu vešla v úterý po deváté večer místního času (ve středu po třetí ráno SELČ) na žádost školy. „Toto rozhodnutí bylo učiněno s cílem obnovit bezpečnost a pořádek v naší komunitě,“ sdělila univerzita a dodala, že vzhledem k okupaci budovy protestujícími neměla na výběr. „Domníváme se, že skupinu, která vnikla do budovy a obsadila ji, vedou jednotlivci, kteří nejsou spojeni s univerzitou,“ podotkla škola.

Americké univerzity se potýkají se stále častějšími propalestinskými a protiizraelskými demonstracemi studentů:

V kampusu univerzity zasahovaly stovky policistů, řada z nich se do obsazené budovy dostala oknem. Stanice BBC ze zásahu zveřejnila video, na kterém je vidět, jak policisté lezou do budovy přes rampu z policejního vozu. „Vyklízíme to,“ křičela zásahová jednotka, když se blížila k zabarikádovanému vchodu do budovy, popsala agentura Reuters. Další policisté se podle ní vydali k protestnímu táboru. „Ostuda! Ostuda!,“ skandovali mezitím přihlížející vysokoškoláci.

Netrvalo dlouho a bylo možné vidět policisty vedoucí spoutané demonstranty k policejním vozidlům před branami kampusu, popsal Reuters. Několik desítek jich skončilo v policejním autobuse. Další média poznamenávají, že zatím není jasné, kolik lidí policie dosud zadržela.

Univerzita nyní požádala policii, aby v kampusu zůstala alespoň do 17. května, tedy po skončení promocí, a zajistila, že demonstranti neobnoví protestní tábor.

Demonstranty škola podmínečně vylučuje

Krize na prestižní univerzitě, jejíž propalestinští studenti inspirovali protesty na vysokých školách po celých Spojených státech, trvá už téměř dva týdny. Původní „tábor solidarity s Gazou“ v Kolumbijské univerzitě 18. dubna vyklidila policie, první vlna zatýkání a přerušování studia ale napětí jen vystupňovala a v univerzitním areálu na severu Manhattanu brzy vyrostlo nové stanové městečko. V něm podle AP v pondělí po odpoledním ultimátu zůstávali studenti, kteří dávali najevo svůj nesouhlas s údajně proizraelským přístupem vedení školy.

Zastavte válku, svobodu Palestině. Do ulic Londýna vyšly tisíce demonstrantů

Škola mezitím zahájila podmínečné vylučování studentů, kteří do ultimáta protestní tábor neopustili. Mluvčí ústavu Ben Chang uvedl, že univerzita něj uznává svobodu projevu, jejich protesty však jsou "hlučným rušením" klidu potřebného k přípravě na současné závěrečné zkoušky. V noci na úterý začal nový protest, když desítky lidí vnikly do historické budovy Hamilton Hall a zabarikádovaly se v ní.

Policisté proti demonstrantům na amerických univerzitách v souvislosti s podobnými protesty zasahovali už dříve, ve vazbě za poslední dva týdny skončily stovky lidí, někteří po střetech s policií. AP informuje o více než tisíc zatčených v kampusech napříč americkými státy.