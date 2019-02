"Účty PDVSA jsou v současné době zmrazeny. Finanční operace s nimi nelze provádět," řekl Reuters zdroj z ruské banky. Společnost PDVSA přitom své klienty ze společných podniků žádala, aby ukládali výnosy z prodeje ropy na účty v Gazprombank, aby tak obešla nové americké sankce.

Ropná společnost má v ruské bance účty několik let. V roce 2013 společnost uvedla, že s Gazprombank uzavřela dohodu o financování společnosti Petrozamora ve výši jedné miliardy dolarů. Podle zdroje z banky byly účty společnosti Petrozamora také zablokovány.

Americké sankce

Spojené státy vedou nyní intenzivní kampaň za svržení režimu Nicoláse Madura, mimo jiné zavedly sankce vůči venezuelské státní ropné společnosti PDVSA a vyzvaly země světa, aby zablokovaly účty venezuelské vlády.

Bulharsko například 13. února zablokovalo několik transakcí na bankovních účtech, na které venezuelská státní ropná společnost PDVSA poslala miliony eur.

PDVSA čelí od konce ledna americkým sankcím uvaleným na společnost s cílem odříznout režim prezidenta Nicoláse Madura od devizových příjmů z ropy. Restrikce výrazně snížily export této suroviny do Spojených států a EU.

Ropa tvoří jeden z hlavních zdrojů příjmů latinskoamerické země. Současná ekonomická krize v zemi, která má za důsledek hyperinflaci v řádu statisíců procent a úprk tamních obyvatel do okolních států Jižní Ameriky, pramení mimo jiné právě z nedávného poklesu cen černého zlata na světových trzích.

Aby země pokryla ztráty, způsobené americkým zákazem nákupu venezuelské ropy, přeorientovala se podle Madura na asijské trhy. „Budovali jsme cestu do Asie řadu let. Je to úspěšná cesta, každý rok od nás nakupují větší množství ropy,“ řekl prezident.