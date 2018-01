Komunismus je jako křesťanství. Také on vychází z Bible, prohlásil Putin

Komunismus stojí na stejných principech jako křesťanství. Alespoň to v dokumentárním filmu, jehož výňatky vysílala ruská státní televize Rossija 1, uvedl Vladimir Putin. Podle odborníků se ruský prezident snaží svými výroky přilákat k volebním urnám více lidí.

„Pravděpodobně teď řeknu něco, co se spoustě lidí nebude líbit, ale přesně takhle to cítím. Komunistická ideologie se velmi podobá křesťanství. Svobodu, rovnost, bratrství, spravedlnost – všechny tyto pojmy obsahuje. A zásady budovatele komunismu? To přece není nic nového, jedná se o primitivní výňatky z Bible,“ uvedl v dokumentu Vladimir Putin.

Ruský prezident také srovnal vztah komunistů k Leninovi s uctíváním křesťanských světců. „Všichni víme, že Lenina uložili do mauzolea. A v čem se to liší od uctívání ostatků pravoslavných svatých?“ položil si Putin otázku.

Podle některých ruských politologů souvisí jeho nejnovějšími výroky s březnovými prezidentskými volbami. Ačkoli Putin zůstává jejich vysokým favoritem, v zemi panují obavy z nízké volební účasti, jež by mohla znehodnotit výsledek.

„Putin se snaží získat pozornost komunistických voličů, aby přilákal k urnám více lidí,“ domnívá se i jeden z čelních představitelů ruské komunistické strany Valerij Raškin.

Ve hře o ruské prezidentské křeslo zůstávají kromě současného prezidenta i další tři kandidáti. Za pouhou loutku, jejímž hlavním úkolem je usnadnit Putinovi cestu k vládě, je mnohými považována populární moderátorka Xenija Sobčaková. Kandidují také vůdce Liberálně demokratické strany Ruska Vladimir Žirinovskij a komunista Pavel Grudinin.