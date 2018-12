Konec jedné éry. Německá CDU po 18 letech volí nástupce Merkelové

Administrativa - Administrativa Úředník ve skladu 25 000 Kč

Úředníci ve skladech Operátor skladů do stravovacího provozu. Požadované vzdělání: úso (vyučení s maturitou). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 25000 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: Skladník do nového stravovacího provozu, SurGal Clinic vyhlašuje výběrové řízení na pozici skladníka do nového stravovacího provozu , Požadujeme:, • střední odborné vzdělání ukončené maturitní zkouškou nebo vyučen/a , • pracovitost, samostatnost, spolehlivost a důslednost, smysl pro povinnosti , • organizační a komunikační schopnosti, • zdravotní průkaz, • čistý trestní rejstřík, . práce na PC , Náplň práce:, . přebírání a kontrola zboží, . naskladnění zboží, . vyskladnění zboží, . sledování stavu zásob, . sledování záruční lhůty a další specifické činnosti pro danou pozici, . pomocné práce pro stravovacím provozu, , , Nabízíme:, • zázemí prestižní nemocnice, • příjemné moderní prostředí, • pracovní doba: PO - PA 5.00 - 13.00 hod, • práce v centru Brna, • bonusový systém, • mzda 25.000,- Kč. Pracoviště: Surgal clinic s.r.o., Drobného, č.p. 307, 602 00 Brno 2. Informace: Jitka Kellnerová, .