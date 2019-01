Japonské Tokio bojuje již dlouhá léta s přeplněnými soupravami metra, které každý den využije přes sedm milionů lidí. Cestující jsou často ve vagonech namačkaní tak, že se nemohou ani pohnout. Nyní proto metro zahájilo novou kampaň. Cestující, kteří budou do práce jezdit ještě před ranní špičkou, dostanou zdarma misku tradičních nudlí soba.

Nudle soba | Foto: Shutterstock

Kampaň platí pouze pro linku spojující stanice Tōyō-Katsutadai a Monzen-Nakachō, která v japonské metropoli patří mezi ty vůbec nejvytíženější. Podle údajů japonského ministerstva dopravy projede tímto úsekem pouze mezi 7:50 a 8:50 hodinou ranní každý den přibližně 76 tisíc lidí.

Kapacita všech vlaků se přitom pohybuje okolo 38 tisíc pasažérů. Naplněnost linky tak mnohdy dosahuje 199 procent, přičemž už 100 procent znamená, že nejsou žádná volná místa k sezení.

Zájemci o účast v projektu si nejprve musí přes internet registrovat kartu, kterou používají při vstupu do metra, informoval server The Japan Times. Následně musí deset dní v řadě vyrazit metrem do práce v době před dopravní špičkou.

Přísné podmínky kampaně

Podmínky akce jsou však poměrně přísné, protože si musí přivstat dostatečné množství cestujících – a to nejméně 2500, upozorňuje agentura AFP. V případě menšího počtu osob dostanou cestující pouze tempuru (kousek ryby, masa nebo zeleniny osmažený v těstíčku). Zúčastní-li se akce méně než 2000 lidí, nedostanou nic.

Cestující však mohou dostat také nudle i tempuru současně. A to v případě, že počet účastníků akce přesáhne hranici 3000 lidí.