Zatímco Gorbačov vinu za nezdar vidí na americké straně, Británie či Polsko odpovědnost kladou Rusku. Stejný názor zastává i generální tajemník Severoatlantické aliance Jens Stoltenberg, který také dnes prohlásil, že NATO nestojí o nové závody ve zbrojení.

Podle Gorbačova zánik smlouvy podkopává bezpečnost celého světa. "Ukončení smlouvy bude mít pro mezinárodní společenství sotva nějaké výhody, tento krok podkopává bezpečnost nejen Evropy, ale celého světa," řekl 88letý Gorbačov v rozhovoru s rozhlasovou stanicí RT. "Tento krok USA přinese nejistotu a chaotický vývoj do mezinárodní politiky," dodal.

Stoltenberg za viníka nezdaru považuje Moskvu. Ruský návrh na moratorium pro rozmísťování nových raket středního doletu nepovažuje generální tajemník NATO za důvěryhodnou nabídku, neboť Moskva již proti ujednáním s rozmísťováním střel začala. "V Evropě nejsou žádné nové americké střely, žádné střely NATO, ale je tady stále více a více nových ruských raket," řekl.

NATO nechystá žádné akce

Stoltenberg také uvedl, že NATO se nechystá k žádným rychlým akcím, kdy by aliance dělala totéž co Rusko. "Nové závody ve zbrojení nechceme," řekl.

Evropští činitelé mezitím podle agentury Reuters vyjadřují obavy z toho, že Evropa by se opět mohla stát kolbištěm měření sil Ruska a USA v počtu střel středního doletu.

Nový britský ministr zahraničí Dominic Raab na twitteru obvinil Moskvu z toho, že její vinou INF zanikla. "Jejich pohrdání mezinárodním systémem založeným na pravidlech ohrožuje bezpečnost Evropy," napsal Raab na adresu ruského vedení.

Francouzská vláda po zániku INF vyjádřila lítost nad tím, že se nepodařilo najít cestu k zachování "ústředního prvku architektury evropské bezpečnosti a strategické stability v Evropě".

Paříž vytkla Moskvě, že neodpovídala na žádosti o vysvětlení svých kroků ani na opakované výzvy k dodržování smlouvy. "Konec této dohody zvyšuje riziko nestability v Evropě a podkopává mezinárodní systém kontroly zbrojení," citovala z vládního prohlášení agentura AFP.

Polské ministerstvo zahraničí uvedlo, že jediný, kdo nese vinu za konec INF, je Rusko. "Ruská neochota k jejímu naprostému dodržování vyústila v to, že Spojené státy neměly jinou možnost volby," sdělilo polské ministerstvo zahraničí. To dodalo, že Varšava společně se všemi spojenci stojí za rozhodnutím USA odvolat účast na INF plně podporuje. "Je to pochopitelná reakce na ruské porušování dohody," poznamenala polská diplomacie.