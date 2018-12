Konec soukromí. Austrálie umožní úřadům prolomit šifrovanou komunikaci

Australský parlament ve čtvrtek schválil kontroverzní zákon, který dá policii a tajným službám přístup k šifrované komunikaci osob podezřelých z terorismu nebo trestných činů. Experti varují, že tyto bezprecedentní pravomoci budou mít širokosáhlé dopady na světovou kyberbezpečnost. Informovala o tom agentura AFP.

Nový zákon umožní Austrálii donutit místní i zahraniční firmy, včetně zámořských gigantů jako je Facebook a WhatsApp, aby odstranily elektronickou ochranu, pomohly zakrýt tajné operace vládních agentur a umožnily jim přístup k zařízením nebo službám. Australské úřady navíc mohou požadovat, aby byly tyto požadavky na přístup uchovány v tajnosti.

Národní poradce pro elektronickou bezpečnost Alastair MacGibbon prohlásil, že policie byla „kvůli šifrování, které používali podezřelí, slepá a hluchá.“ Argumenty technologických gigantů, že zákony podkopají internetovou bezpečnost, MacGibbon odmítl s tím, že se jedná o podobná pravidla jako při tradičním odposlouchávání telefonních hovorů. Pouze byla rozšířena i na moderní telekomunikace.

Konzervativní vláda usilovala o to, aby parlament zákon schválil ještě před koncem tohoto roku. Nové pravomoci jsou podle ní nutné k zabránění možných teroristických útoků během svátečního období.

Opoziční Labouristické straně se nicméně podařilo alespoň prosadit své požadavky na větší dohled a záruky při uplatňování zákona. Přijatá legislativa by také měla být během následujících 18 měsíců přezkoumána.

Experti se bojí zneužití

Globální komunikační firmy, včetně Googlu a Twitteru, opakovaně tvrdily, že je nová legislativa nutí k tomu, aby vytvářely zranitelná místa ve svých produktech. Takové dešifrování zpráv v aplikaci by poté mohly zneužít i nepovolané osoby.

Podle kritiků jsou v zákoně špatně nastavená pravidla, která by zabránila úřadům v tom, aby nutily soukromé firmy vytvářet „systematické zranitelnosti“ ve svých produktech. Australská právnická profesní organizace Law Council of Australia uvedla, že je změnami vážně znepokojena.

Experti, jako je například speciální zpravodaj OSN pro právo na soukromí Joseph Cannataci, označili přijatý návrh za „špatně pojatý“. Podle Cannataciho je to padesát na padesát, že nový zákon pomůže.

„Šifrování podpírá základy bezpečného internetu a internet prostupuje vše, co děláme v moderní společnosti,“ řekl agentuře AFP Tim de Sousa, hlavní poradce v oblasti soukromí a počítačové bezpečnosti společnosti elevenM.

„Pokud chcete, podkopat šifrování z důvodů vyšetřování při vymáhání práva, pak nakonec podkopáte toto šifrování za všech okolností. Tato zadní vrátka budou nalezena a zneužívána jinými lidmi, takže nakonec budeme všichni méně zabezpečeni,“ dodal.

Přesah i do dalších zemí

Australská legislativa však může mít mezinárodní rozměr. Australská rozvědka, která je členem svazu „Five Eyes“ (sdružuje rozvědky Austrálie, Nového Zélandu, Spojených států a Velké Británie), by mohla a také pravděpodobně bude sdílet získané údaje se svými zahraničními partnery. Ti přitom takové pravomoci kvůli ústavní ochraně nebo ochraně lidských zpráv svých zemí nemají.

„Má to extrateritoriální rozměr, kdy by například Spojené státy mohly podat žádost přímo do Austrálie, aby získaly informace od Facebooku nebo jiné technologické firmy,“ podotkla Monique Mannová, odbornice na technologickou regulaci z Queenslandské technologické univerzity.