Merkelová na sobotní konferenci uvedla, že odstoupení USA od dohody bylo kvůli ruskému obcházení pravidel „nevyhnutelné“. Dodala však, že konec smlouvy, která byla „pro Evropu klíčová“ znamená nutnost usilovat o nový kompromis, který by zabránil jadernému zbrojení.

Světové země nabádala ke spolupráci od řešení problematiky v Íránu až po zabránění další migrační krizi. Položila si otázku, zda americké rozhodnutí odstoupit od jaderné dohody s Íránem a stáhnout své vojáky ze Sýrie je to nejlepší pro dosažení míru v oblasti.

„Jedinou otázkou je, jakým způsobem dosáhneme společného cíle. Dokážeme to pomocí rušení dohod, nebo využitím alespoň těch drobných záruk, které díky nim máme? Je to otázka taktiky,“ upozornila ostatní státníky.

Na dohodu mezi západními zeměmi a Íránem, která měla Teheránu zajistit zmírnění ekonomických sankcí výměnou za ukončení jaderného programu, se ve svém projevu zaměřil i americký viceprezident Mike Pence. Evropské státy vyzval, aby následovaly USA a od dohody ustoupily.

„Nadešel čas, aby se naši partneři v Evropě postavili na stranu Spojených států a obyvatel Íránu,“ prohlásil vicepremiér. „Nadešel čas, aby naši evropští partneři odstoupili od jaderné dohody s Íránem.“

Věnoval se také problematice čínského telekomunikačního giganta Huawei. „Spojené státy jednaly se svými bezpečnostními partnery naprosto otevřeně o nebezpečí, které představuje Huawei a další čínské společnosti. Musíme bránit klíčovou telekomunikační infrastrukturu a Amerika vás vyzývá, abyste byli ostražití.

Evropskou unii Pence vyzval, aby jako celek uznala lídra venezuelské opozice Juana Guaidóa dočasným prezidentem. Zatím tak učinily pouze jednotlivé evropské země. Americký viceprezident uvedl, že si Guaidó zaslouží „uznání zbytku světa“ za boj proti „diktátorovi Madurovi, který musí odstoupit“.

„Starý kontinent může znovu učinit krok k podpoře svobody v novém světě. Dnes vyzýváme Evropskou unii aby vystoupila ve jménu svobody a prohlásila Juana Guaidóa jediným legitimním prezidentem Venezuely,“ řekl Pence.

Na konferenci se hovořilo i o otázkách mezinárodního obchodu. Německá kancléřka Merkelová ve své řeči hájila plán na vybudování plynovou Nord Stream 2 z Ruska, který v řadě zemí čelí silné kritice. Americký prezident Donald Trump například označil Německo za ruského „zajatce“, protože se musí spoléhat na dodávky tamního zemního plynu.

