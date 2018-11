Konference v Moskvě průlom nepřinesla. Tálibán odmítá jednat s afghánskou vládou

Vládu prezidenta Ašraf Ghaního zastupovali na moskevské konferenci členové afghánské nejvyšší mírové rady, kteří radikální organizaci znovu vyzvali k otevřeným mírovým jednáním bez předběžných podmínek. „Vláda doufá, že dnešní setkání povede k přímým diskusím mezi vládou Afghánistánu a Tálibánem,“ uvedlo v tiskovém prohlášení tamní ministerstvo zahraničí.

Tálibán však přímá jednání s vládou, kterou považuje za nelegitimní režim dosazený zahraničními tlaky, odmítá. „Jsme připraveni na jednání tváří v tvář s Američany, se kterými můžeme projednat relevantní záležitosti,“ dodali radikálové. „Islámský emirát nechává otevřené dveře pro vyjednávání a pochopení,“ uvedli v prohlášení společně s několika požadavky včetně ukončení mezinárodních sankcí a propuštění zajatců.

Delegace Tálibánu znovu zopakovala požadavek na stažení amerických jednotek, které podporují prezidenta Ghándího, z Afghánistánu a reformu ústavy „na základě principů islámské víry, národních zájmů, historických tradic a sociální spravedlnosti“.

A Taliban delegation and envoys backed by Afghan government attend peace talks in Moscow, the first time such a meeting has taken place publicly. The talks highlighted Russia’s increased role in Afghanistan 30 years after Soviet troops left the country. https://t.co/fxDQWEeFsL pic.twitter.com/SF31RnewFL

Mluvčí radikálů Muhammad Sohail Šahín zdůraznil, že před dosažením dohody je nutné vyřešit „problém přítomnosti cizích jednotek“. Zároveň popřel americká obvinění, podle kterých měla Moskva Tálibánu dodávat zbraně a munici.

As per the understanding between #Afghanistan and #Russia,the Afghan gov hopes that this meeting leads to direct talks between the Government of Afghanistan & the Taliban and that the Taliban are not allowed to instrumentlaize this meeting. @mfa_afghanistan statement @mfa_russia pic.twitter.com/ZY6CbydT1A