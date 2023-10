Cyril Svoboda: Útok Hamásu na Izrael mění bezpečnostní situaci ve světě

Útok Hamásu na Izrael a izraelská odveta je velký problém pro Ukrajinu. Jak moc velký? Jde jen o odklon zájmu, nebo to dokonce znamená, že Kyjev bude spojenci tlačen k uzavření nějakého rychlého míru s Ruskem?

Myslím si, že to bude ta druhá varianta. Že se zvýší tlak na Ukrajinu, aby se začalo jednat. A že to povede k typu takzvaného Kissingerova míru. Tedy, že se v něm bude muset dovolit oběma stranám, aby dohodu mohly interpretovat tak, že válka a zmařené, obětované životy měly smysl. A obě dvě strany tak budou moci mít příběh, že něco udržely, nebo něco získaly, že to nemůže být kapitulace jedné, nebo druhé.

Proč by se měl uzavírat takový mír?

Protože riziko je příliš velké. To, co se teď děje na Blízkém východě, může přerůst v regionální konflikt. A můžeme jen doufat, že ne světový.

Proč by to mělo být spíše na Blízkém východě a ne právě na Ukrajině?

Podstatný rozdíl je v tom, že Blízký východ je ve své podstatné části v rukou radikálních muslimů a ti žijí v prostředí, které věří v posmrtný život. Je to jiná situace než ve válce mezi Ukrajinou a Ruskem. Ani lidé na Blízkém východě nechtějí umírat, nikdo nechce jen tak umírat, být obětí, mučedníkem. Ale přece jen ti, kteří věří v posmrtný život, jsou schopni většího nasazení a většího rizika, než lidé, kteří žádnou víru v posmrtný život nemají, protože pro ně je existence to, co je teď a tady.

Takže z vašeho pohledu je konflikt na Blízkém východě tak rizikový, že to zvýší tlak na ukončení války na Ukrajině. A kdo ho zvýší? Evropská unie, Spojené státy americké?

Podle mě bude tou zemí Čína. Rusko potřebuje Čínu. Z mnoha důvodů. Kvůli exportu plynu, ropy, dalších nerostných surovin. Rusko potřebuje čínské moderní technologie. A potřebuje jistotu, že se čínský lid rozhodne nadále zůstat tam, kde je.

Jak to myslíte? Tak, že Čína pokládá ruskou Sibiř za své historické území?

Kdyby se Čína pod vedením svého prezidenta rozhodla, že se posune kousek na sever, do teritorií, která, jak říkáte, jí podle Pekingu vždy patřila, ruský lid v tom případě nemá šanci ten čínský zastavit. Je to Čína, která může přimět Rusko k ústupkům a k jednání. Kdy se tak stane, bude záležet na tom, kdy si Čína vyhodnotí, že už to je v její prospěch.

Cyril Svoboda

Takový čínský mír ale nebude naše výhra, ale spíš naše prohra.

V tom je moje obava. Obava z toho, že se někde ve světě bude muset ustoupit autoritativním režimům. Bude se muset couvnout prostě proto, aby mír byl.

Kdy se něco takového stalo?

Mám k tomu zážitek z Izraele, po kterém jsme loni chodili s mojí ženou pěšky od vesnice k vesnici s ruksakem na zádech a prošli jsme mnoho kilometrů. Byli jsme i v Jeruzalémě, kde jsem si vzal taxíka a začal jsem se s taxikářem bavit o Henry Kissingerovi. A on mi na to anglicky říká: Kissinger je had. Já jsem mu ale na to odpověděl: Díky tomuhle hadovi můžeme dnes bezpečně jezdit po Jeruzalémě.

Pojďme připomenout o co se jednalo. Začalo to Šestidenní válkou, kdy Izrael dobyl na Egyptu téměř celý Sinajský poloostrov?

Ano a pak v Jomkipurské válce, kterou v roce 1973 rozpoutal Egypt proti Izraeli, skončil tehdejší konflikt jakousi plichtou. A mír byl založen na principu, že Izrael odevzdá Egyptu zpět podstatnou část Sinaje a nechá si pouze nárazníkové pásmo. S tím mnoho Izraelců dodnes nesouhlasí. A Egypťanům se řeklo, že zůstane jisté nárazníkové pásmo za izraelskými hranicemi z roku 1967. Mnoho Egypťanů bylo přitom přesvědčeno, že se Izrael měl vrátit k hranicím před válkou z roku 1967. Kissinger k tomu řekl, že budou muset ustoupit obě strany, aby mohl být mír. A mír byl nastolen.

A mír byl nastolen tak, že obě strany si ponechaly svůj názor?

Přesně tak. Doporučuji navštívit muzeum v Káhiře, kde se dozvíte, že válka v roce 1973 skončila vítězstvím Egypta. A v Jeruzalémě se naopak v židovském památníku mohou lidé dovědět o tom, jak úspěšní byli v této válce Izraelci.

Nebylo by ale v případě války na Ukrajině ponechání nějakého území Rusku ústupkem agresorovi, tedy Vladimiru Putinovi, který to bude moci vydávat za svůj úspěch?

Přesně tak. Ale i to je v něčem situace velmi vzdáleně podobná té kolem Izraele. Je tady rezoluce Rady bezpečnosti o hranicích státu Izrael. Arabský svět dodnes tvrdí, že Izrael okupuje cizí území. Například podle mandátu OSN je Jeruzalém definován jako město tří náboženství. Vylučuje, že by měl být hlavním městem Izraele. V Šestidenní válce v roce 1967 přitom Židé dobyli zbytek Jeruzaléma a prohlásili ho za hlavním město Státu Izrael. Všechny státy s výjimkou USA a několika málo dalších zemí mají ambasády formálně dodnes v Tel Avivu a v Jeruzalémě jejich pobočky, protože veškerá státní moc Izraele dnes sídlí v něm.

Co si bude chtít Putin podle vás za mír s Ukrajinou nechat?

Spor asi bude především o Krym. A o ruský tranzit na Krym po souši. Jak to bude, nevím. Ale pokud by válka nebyla ukončena žádnou dohodou, stane se z ní zamrzlý konflikt. A budeme tu mít v sousedství Unie novou obdobu korejského poloostrova rozděleného na dvě části. Takový stav tu může být desítky let. Od konce korejské války a rozdělení Koreje na totalitní sever a demokratický jih nyní uplynulo 70 let. To bych Ukrajincům nepřál.