/VIDEO/ V pondělí se u sporného atolu Sabina Shoal srazily lodě čínské a filipínské pobřežní stráže. Obě strany se nyní obviňují, kdo střet zavinil. Při incidentu nebyl nikdo zraněn. Místo se stalo novým ohniskem už tak vyostřeného čínsko-filipínského konfliktu v Jihočínském moři. Analytici už v minulosti upozornili na to, že by spor o území mezi Pekingem a Manilou mohl přerůst do třetí světové války.

Peking obviňuje Filipíny, ty se brání a kritizují na Čínu. Vleklý spor mezi oběma státy o území v Jihočínském moři nebere konce, právě naopak se v posledních měsících ještě vyostřuje. Polínko do pomyslného ohně naposled přidala pondělní srážka plavidel obou zemí.

Čínská pobřežní stráž nejdříve ukázala na filipínské lodě, které obvinila, že do její úmyslně narazily. Dvě plavidla filipínské pobřežní stráže podle Číňanů vpluly do místa poblíž Sabina Shoal, ignorovaly její varování a těsně před půl čtvrtou odpoledne místního času se srazily s čínskou lodí. Poté Peking přijal „kontrolní opatření“. „Upozorňujeme filipínskou stranu, aby okamžitě přestala porušovat předpisy a provokovat, jinak ponese všechny důsledky,“ uvedl podle agentury Associated Press mluvčí čínské pobřežní stráže Gan Yu.

Nezákonné a agresivní manévry čínské lodě

Druhá strana na obvinění ihned zareagovala a obvinila Čínu ze šíření dezinformací. Upozornila na to, že objektivní videozáznamy z paluby filipínských lodí ukazují, že poslední srážky zavinila čínská plavidla. Deník The Guardian doplňuje, že jiné záběry zveřejněné čínskou CCTV ukazují, jak se čínské plavidlo dotýká zadní části filipínské lodi. Titulky u videa ale tvrdí, že loď, kterou Čína identifikovala jako filipínské plavidlo, náhle změnila směr a způsobila tak havárii.

Záběry z čínské CCTV ukazující srážku plavidel:

| Video: Youtube

Čínské lodě se podle filipínské národní operační skupiny dopustily nezákonných a agresivních manévrů. Nakonec kvůli nim narazily do dvou filipínských lodí, BRP Bagacay a BRP Cape Engaño, které měly namířeno na ostrovy Patag a Lawak, a obě poškodily. Na BRP Cape Engaño po srážce zůstala díra o velikosti 12,7 centimetru. „Filipínská pobřežní stráž si pevně stojí za zajištěním bezpečnosti a ochrany naší námořní oblasti a zároveň odpovědnosti řešit jakékoli hrozby pro naše národní zájmy,“ uvedla filipínská operační skupina.

Nejnovějšímu incidentu předcházelo v minulosti hned několik vyostřených situací. Jednou z nich je spor z dubna, kdy filipínští vědci objevili pod vodou v Sabina Shoal rozdrcené korály. Manila kvůli tomu obvinila Čínu, že se snaží na místě vybudovat nějakou stavbu. Minulý rok zase Filipínci našli ve sporné oblasti Jihočínského moře „plovoucí bariéru“, která zabránila místním rybářům lovit ryby. Britská veřejnoprávní stanice BBC tvrdila, že ji tam nainstalovaly čínské lodě.

Vleklé územní spory

Obě země před měsícem uzavřely dohodu, aby zabránily dalším konfrontacím. Tu nejnovější srážkou lodí porušily.

Mluvčí Gan Yu mimo jiné řekl, že Čína chce kontrovat celou oblast kolem Spratlyových ostrovů v Jihočínském moři, a to včetně osudného atolu Sabina Shoal. Nárokují si ji ale i Filipíny, Tchaj-wan a Vietnam. Právě Sabina Shoal, který leží asi 140 kilometrů západně od filipínské západní ostrovní provincie Palawanstala a poblíž je také filipínský Second Thomas Shoal, se tak stal novým ohniskem územních sporů mezi Čínou a Filipínami.

Čína si podle agentury v posledních měsících stále asertivněji prosazuje své nároky v téměř celém Jihočínském moři, což vede k častějším konfrontacím, a to hlavně s Filipínami, ale i Vietnamem, Tchaj-wanem, Malajsií a Brunejí. Rozhodnutí mezinárodního tribunálu OSN z roku 2016 všechny nároky Pekingu na daném území zneplatnilo, Čína se ale řízení neúčastnila a rozhodnutí odmítla.

Překvapivé místo začátku třetí světové války

Analytici uvedli, že cílem Pekingu je zasahovat do výlučné ekonomické zóny Manily a normalizovat čínskou kontrolu nad oblastí. Odborníci se bojí také toho, že do sporu budou zataženy i Spojené státy americké, které podporují Filipíny. Už před několika měsíci uvedli, že by kvůli sporům mohlo dojít k třetí světové válce.