Konflikt v Jemenu pokračuje. Vypukla klíčová bitva o přístav Hudajdá

Ve středu časně ráno zamířilo do Hudajdá několik vojenských konvojů, které později začaly bombardovat opevnění přístavu, informovala agentura Reuters.

Jemenská exilová vláda mezitím vydala prohlášení, v němž potvrdila, že její síly a spojenecké jednotky pod vedením Saúdské Arábie zahájily ofenzivu na přístav Hudajdá. Zároveň zdůraznila, že k zahájení vojenské operace došlo až po vyčerpání všech mírových a politických prostředků.

V prohlášení, které ve středu zveřejnila agentura SABA, je boj o klíčový přístav označován za „důležitý milník v našem dlouholetém úsilí zbavit Jemen šíitských milic“.

Podle agentur AP a Reuters se pravděpodobně schyluje k jedné z nejdůležitějších bitev za uplynulé tři roky jemenského konfliktu. Pro mezinárodní koalice zároveň půjde o první velkou městkou bitvu, která ohrozí nejen životy vojáků, ale i civilistů.

First videos emerging from frontline #Hodeidah reportedly the approach of coalition forces #Yemen #الحديدة pic.twitter.com/c355sKooOo