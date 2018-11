Porošenko žádá NATO o pomoc: Putin nechce nic jiného, než okupovat Azovské moře

Výroba - Výroba Provozní zámečníci, údržbáři 24 500 Kč

Provozní zámečníci, údržbáři Zámečník údržbář. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 24500 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Požadavky:, Vyučení. Obor : zámečník, obráběč kovů apod., Svářečský kurz, Praxi v obrábění kovů. Broušení a soustružení výhodou. , , Náplň práce:, Drobná zámečnická výroba., Údržbářská podpora provozu., Příprava materiálu pro výrobu , , Nabízíme:, Perspektivní zaměstnání na hl. pracovní poměr v moderních závodech úspěšné společnosti, Náborový příspěvek 3 000 Kč, 5 týdnů dovolené, 13. plat , Meziroční zvyšování mzdy, prémie, Odměnu na dělnických pozicích za 100% docházku v měsíci, V hutním provozu možnost pracovat v týdenních turnusech v Německu - atraktivní výdělky , (zajištěno pracovní povolení, doprava, ubytování i lekce němčiny), Roční příspěvek na penzijní připojištění nebo životní pojištění 6 000 Kč, Zvýhodněné telefonní tarify pro rodinu, Příspěvek na rekreaci dětí do 15 let věku, Věrnostní odměnu za odpracovaná léta, Finanční prémii k životnímu jubileu 50 let a při odchodu do důchodu , Dotované závodní stravování, Zvyšování kvalifikace (semináře, kurzy, školení), Firemní společenské akce. Pracoviště: Metal trade comax, a.s., Sídliště, č.p. 420, 273 24 Velvary. Informace: Kateřina Snopková, +420 739 583 958.