Kongo řeší epidemii eboly, počet obětí opět vzrostl. Na hranicích jsou kontroly

Demokratická republika Kongo požádala světové organizace i sousední země o pomoc s novou epidemií eboly, která zasáhla rozsáhlou venkovskou oblast na severozápadě země. Světová zdravotnická organizace v Ženevě uvedla, že počet obětí aktuální epidemie vzrostl na pětadvacet. Celkem bylo zaznamenáno pětačtyřicet pravděpodobných případů eboly, z toho čtrnáct už potvrdily laboratorní testy.

Konžské ministerstvo zdravotnictví prohlásilo, že po potvrzení výskytu Eboly ve městě Mbandaka spustilo akční plán, v jehož rámci bude veškerá zdravotní péče zdarma. "Chybějící peníze by nikomu neměly bránit v přístupu ke zdravotní péči, zvlášť v době epidemie ne," uvedl ministr zdravotnictví Oly Ilunga. Informuje o tom AFP.

Speciální tým Světové zdravotnické orgnizace (WHO) v Ženevě podle AFP zvažoval, zda neprohlásit nový výskyt nemoci za "událost mezinárodního významu, týkající se veřejného zdraví", což by byl krok, který by zesílil celosvětovou reakci, ale nakonec rozhodl, že v současné chvílito není nezbytné.

Poplach vznikl ve čtvrtek, kdy se epidemie rozhořela ve venkovských oblastech, odkud byly už dříve hlášeny první případy, pak se objevila i zpráva o prvním potvrzeném výskytu eboly ve městě. "Potvrzený případ v Mbandace, která je velkou městskou aglomerací v centru vnitrostátních i mezinárodních říčních a silničních komunikací a místních leteckých tras, zvyšuje riziko, že se nemoc bude šířit v rámci Demokratické republice Kongo i do okolních zemí," uvedla WHO.

WHO proto zvýšila stupeň nebezpečí pro veřejné zdraví - na národní úrovni označila nebezpečí za velmi vysoké, na regionální za vysoké. Na celosvětové úrovni je zatím nízké. "Jakmile budou k dispozici další informace, riziko opět zhodnotíme," uvedla WHO.

Organizace OSN pro migraci nezávisle na zprávě WHO oznámila, že vyšle na pomoc konžskému ministerstvu zdravotnictví odborníky na sledování nemocí a zdravotnický personál. Jejich úkolem bude dohlížet na 16 hraničních místech na zdravotní stav lidí, kteří budou chtít vycestovat z Konga. Na operaci vyčlenila 100 tisíc dolarů z vlastních prostředků, dalších 75 tisíc dolarů získala z Japonska.

Mezivládní organizace šesti východoafrických zemí Východoafrické společenství, jejíchž pět členských zemí s Kongem sousedí, uvedla, že vyhlásila stav pohotovosti a zavedla opatření pro kontrolu lidí přijíždějících či přicházejících z Konga.