Alexandria Ocasio-Cortez, ke které se během hry ve středu připojila i její kolegyně Ilhan Omar, apelovala na všechny, aby nezapomněli, připojili se k ní, a zvýšili tak 3. listopadu volební účast. V ten den Američané budou rozhodovat, kdo se stane jejich prezidentem. Samozřejmě čelila během přenosu i kritice, že jen i mezi hráči pokračuje ve volební kampani.

„Připadalo mi to přirozené. Je vidět, že už něco podobného v minulosti hrála,“ řekla pro BBC Louise Shorthouse, analytička herního průmyslu společnosti Omdia. „Myslím, že je to velmi chytrý způsob, jak zvýšit předvolební povědomí o hlasování, zejména mezi notorickými nevoliči z těžko dostupné generace Z," doplnila. Varovala ale zároveň, že ne u všech politiků, kteří by se snažili prorazit na Twitchi, to bude fungovat stejně.

„Přesvědčivost kongresmanky nespočívá jen v tom, že je energickým a jasným zastáncem demokratického poselství, ale také v tom, že je schopna důvěryhodně hovořit přímo s mileniály pomocí platforem, jako je třeba Twitch,“ doplnil Mitchell Robertson, pracovník amerického institutu Rothermere.

„Jsme tu, abychom volili Blue“

Among Us je v současnosti velmi populární online střílečka, v níž se hráči snaží opravit rozbitou kosmickou loď, ale mezi nimi je i podvodník, jehož úkolem je sabotovat opravu a vyvraždit ostatní kreslené postavičky protihráčů. Hráči musí najít podvodníka, nebo se mu při hře vyhnout, aby je nenašel a nezabil.

Kongresmanka Ocasio-Cortez, známá též pod zkratkou AOC, zahájila stream povzbuzováním lidí, aby přišli a volili Demokratickou stranu. „Samozřejmě, jsme tu, abychom volili Blue, proto jsem tady, abych vám všem dala vědět,“ začala AOC.

Maximální počet sledujících byl nakonec 439 000 diváků. Rekord na Twitchi drží zpěvák Drake, kterého při hraní hry Fortnite sledovalo dokonce přes 600 000 lidí. Stream Ocasio-Cortez trval asi tři a půl hodiny. Kongresmanka nashromáždila na platformě více než 550 000 sledujících, více než kterýkoli z jejích politických konkurentů či kolegů. Demokratický senátor Bernie Sanders zde má 160 000 sledujících, zatímco Donald Trump má 143 000 - ale oba používají Twitch spíše k politickému vysílání a projevům než k hraní her.

Co je Twitch



Twitch.tv je internetová platforma pro živé vysílání. Byla založena v červnu 2011. Zaměřuje se především na videohry, streaming eSports soutěží a další podobné akce s herním účelem, ale i hudbu, umění, či talk show.