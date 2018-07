Korálové útesy na Čagoských ostrovech ničí přemnožené krysy

Korálové útesy obepínající ostrovy, na nichž žijí krysy, jsou ve výrazně horší kondici než ty, které vytvářejí pásy kolem ostrovů, kde žádné krysy nežijí, zjistila vědecká studie.

Korálové útesy v moři ohrožují krysy na pevnině, ilustrační fotoFoto: Shutterstock

Výzkum australských a britských univerzit, publikovaný ve středu v časopise Nature, proběhl na 12 neobývaných atolech v souostroví Čagoských ostrovů v Indickém oceánu. Na některé z těchto ostrovů byly při dřívějších vyloděních lidí zavlečeny krysy, na jiné nikoli. Na studii upozornila agentura DPA.

Krysy jsou známé tím, že decimují ostrovní ptačí populace, protože požírají ptačí vajíčka, mláďata a někdy i dospělé ptáky. Tím se ale snižuje i množství ptačího trusu, a ten zase obsahuje životně důležité živiny pro ryby a útesy v okolním oceánu, tvrdí studie.

Přirozenou faunu Čagoských ostrovů tvoří mořští ptáci jako terejové, rybáci a buřňáci. Množství dusíku, představujícího klíčový prvek, který ptáci získávají z rostlinné stravy, bylo na šesti ostrůvcích s krysí populací až 251krát nižší, než na šesti ostrůvcích bez krys, uvádí studie, již vytvořil tým pod vedením Nicka Grahama vědce z britské Lancaster University.

Studie zjistila, že korálové útesy kolem ostrovů obývaných krysami jsou mnohem méně zdravé, obsahují méně živin a žije na nich méně ryb, které navíc dorůstají menších rozměrů, než u ostrovů bez krys. To se týká i ryb požírajících plankton, jež pomáhají chránit korály před řasami.

Celkový objem rybí populace kolem ostrovů bez krys byl o 48 procent vyšší, než u ostrovů s krysami. Hnízdících mořských ptáků na ostrovech s krysami bylo 760krát méně na jeden hektar, než u ostrovů bez těchto hlodavců.

Primární výzkum pro tuto studii proběhl v roce 2015. O rok později snížilo masivní odbarvování korálů velikost korálů na Čagoských ostrovech o zhruba 75 procent. Podle vědců se přitom ukázalo, že korály v blízkosti ostrůvků bez krys byly proti tomuto odbarvování - způsobenému nezvykle teplou vodou - výrazně odolnější, než korály kolem ostrůvků s krysami, protože ptačí trus je bohatý na fosfor, který zvyšuje odolnost korálů vůči teplu.

"Tato práce má okamžité dopady pro praxi, zejména proto, že ukázala vážné globální ohrožení korálů. Jednou z hlavních příčin, proč nás stav korálů znepokojuje, nicméně nadále zůstává dopad klimatických změn a schopnost korálových útesů vyrovnat se s oteplováním oceánů, jež způsobuje jejich odbarvování a zánik," uvedla v doprovodném textu ke studii Nancy Knowltonová, zooložka z Smithsonian Institute.

Autoři studie uvedli, že prioritou pro přežití ostrovních ekosystémů i okolních korálových útesů je vyhubení krysích populací. "Krysy se podařilo úspěšně vyhubit na 580 ostrovech po celém světě… Pro ostrovy s korálovými útesy by to měla být priorita, protože vyhubení krys může vést k obnovení a růstu ptačích populací. A návrat mořských ptáků by byl přínosem nejen pro ekosystém na ostrově, ale i v okolním moři."