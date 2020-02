Panika kvůli koronaviru. Šéf WHO varoval před přehnanými opatřeními

Při zavádění preventivních opatření před novým koronavirem není vždy nezbytné omezovat mezinárodní obchod a dopravu, jednotlivé státy by měly jednat vždy na základě důkazů. Dnes to v Ženevě podle agentury Reuters prohlásil generální ředitel Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Čínská vláda v reakci na slova šéfa WHO kritizovala ty státy, které na své území odmítají vpustit obyvatele čínské provincie Chu-pej považované za epicentrum nákazy. Podle Pekingu jsou taková omezení v rozporu s doporučeními WHO.

Zdravotníci s pacientem v Číně nakaženým koronavirem.

"Vyzýváme všechny země, aby přijaly taková rozhodnutí, která jsou podložená důkazy a která jsou s nimi v souladu," řekl Ghebreyesus. Dodal, že globální propojenost je v boji proti nákaze slabinou a zároveň výhodou a silnou stránkou. Šéf WHO rovněž apeloval na solidaritu, kterou považuje za tu nejdůležitější věc v tažení proti nákaze. Poděkoval také sociálním médiím, že se snaží zastavit šíření dezinformací o koronaviru. Česko zakáže přímé lety z Číny. Opatření začne platit od neděle Přečíst článek › Zástupce pekingské vlády dnes v Ženevě prohlásil, že omezování vstupu Číňanům či rušení leteckých spojů s Čínou jde proti doporučením WHO, která nabádají nepodnikat nadbytečná a přehnaná opatření. Dodal, že svět musí k virové nákaze přistupovat objektivně a spravedlivě a nevytvářet paniku. Letecké spojení s Čínou aerolinky po celém světě včetně Evropy ruší. Od 9. února začíná platit zákaz přímých letů z Číny také do Česka. Rozhodnutí odmítat vstup do země cizincům, kteří cestují z pevninské Číny nebo zde pobývali, oznámily například Austrálie se Spojenými státy. Ghebreyesus na dnešní tiskové konferenci řekl, že novým koronavirem se dosud mimo Čínu nakazilo ve 23 zemích 151 lidí. WHO jako součást Číny označuje i Tchaj-wan. Peking považuje tento fakticky nezávislý ostrov za svou vzbouřenou provincii. Světové agentury si povšimly toho, že během projevu se šéf WHO rozkašlal. "Nebojte se, to není korona(virus)," řekl novinářům. Češi evakuovaní z Číny podstoupili testy. Daří se jim dobře, uvedla nemocnice Přečíst článek › Čína kritizovala USA Čínská vláda dnes obvinila Spojené státy, že podněcují paniku kvůli novému koronaviru šířícímu se z Číny, místo aby nabídly významnější pomoc. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na vyjádření čínského ministerstva zahraničí. "USA byly první zemí, která evakuovala svůj konzulát ve Wu-chanu, USA jako první země rozhodly o částečném stažení zaměstnanců svého velvyslanectví v Pekingu a jako první země také zakázaly čínským cestujícím vstup na své území," uvedla dnes mluvčí čínského ministerstva zahraničí Chua Čchun-jing. Virus v Číně? Jeden nemocný nakazil 14 zdravotníků, říká vakcinolog Prymula Přečíst článek › "To vše jen vytváří a šíří strach a představuje to špatný příklad pro ostatní," dodala mluvčí na tiskové konferenci. Zároveň vyjádřila naději, že další země budou reagovat rozumně, s klidem a na základě vědeckých závěrů. Nový typ koronaviru si vyžádal již více než 360 mrtvých a přes 17 tisíc nakažených. Infekce se začala šířit koncem loňského roku z čínského města Wu-chan a zasáhla nejméně 25 dalších zemí.

Autor: ČTK