Indie dnes oznámila další rekordní nárůst v počtu nakažených koronavirem. Za poslední den v zemi přibylo 14 516 infikovaných, uvedla agentura Reuters s odvoláním na indické ministerstvo zdravotnictví. Celkový počet nakažených v zemi s více než 1,3 miliardy obyvatel dosáhl 395 047, počet obětí se vyšplhal na 12 948.

Kvůli nárůstu počtu nakažených úřady v metropoli Dillí nařídily nemocnicím, aby zaměstnancům zrušily veškeré dovolené a aby se všichni zdravotníci okamžitě vrátili do práce. Pokud jde o bilanci infikovaných, Indie je nyní čtvrtou nejpostiženější zemí na světě po USA, Brazílii a Rusku.

Množství zemí pokračuje v evakuaci svých občanů z Indie, zejména kvůli obavám, že nemocnice ve velkých městech, jako jsou Dillí či Bombaj, budou zcela přeplněné. Naposledy své občany varovalo Irsko. Upozornilo je, že kvůli nárůstu počtu případů nákazy by v zemi mohlo být těžší dostat se k lékařské péči, a vyzvalo je, aby zvážili využít některý z evakuačních letů plánovaných na příští týdny.

Indie začala na začátku června s uvolňováním jedněch z nejpřísnějších karanténních opatření na světě, a to i přes zvyšující se denní přírůstky nových případů. Karanténu země nařídila v březnu, kdy bylo napříč Indií teprve několik set potvrzených případů. Podle oficiálních statistik opatření zabránila 37.000 až 78 tisíc úmrtí v souvislosti s covidem-19. Stejně jako jinde však omezení znamenala tvrdou ránu po ekonomiku a měla přímý dopad na život řady chudších pracovníků a jejich rodin.

V Německu přibylo přes 600 případů

V Německu testy potvrdily za poslední den nákazu koronavirem u 601 dalších lidí. Je to méně než páteční údaj, kdy bylo nově infikovaných 770, ale znatelně více než v předchozích dnech, kdy bylo nových případů méně než 400. Dalších 11 lidí na komplikace provázející onemocnění covid-19 zemřelo, celková smrtelná bilance činí k dnešku 8883. Vyplývá to z poslední statistiky zveřejněné Institutem Roberta Kocha (RKI).

Celkem se od začátku epidemie virem SARS-CoV-2 v Německu nakazilo 189 135 osob, přes 174 tisíc z nich už se vyléčilo.

V posledních týdnech trápí Německo výskyt koronaviru v řadě masokombinátů. Na jatkách firmy Tönnies ve městě Rheda-Wiedenbrück, která jsou jedna z největších v celém Německu, hygienici do dnešního odpoledne evidovali 1029 infikovaných. V karanténě jsou nyní všichni zaměstnanci a jejich rodinní příslušníci včetně vedení firmy, celkem 7000 lidí. Podnik zůstane zavřený nejméně dva týdny.

V okrese Gütersloh ve spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko, kde se jatka nachází, úřady kvůli šíření nákazy nechaly uzavřít všechny školy a školky. Od pátku pomáhá s dodržováním restriktivních opatření i armáda. Podle předsedy okresu Svena-Georga Adenauera se zatím nákaza mimo masokombinát a jeho zaměstnance téměř nešíří. V neděli se kvůli novému epicentru nákazy na zvláštním zasedání sejde kabinet spolkové země.

Firma i celé odvětví čelí kritice kvůli nevyhovujícím pracovním podmínkám zaměstnanců ze zahraničí, kteří žijí ve stísněných prostorech ve společných ubytovnách. Kolem poledne se dnes před závodem Tönnies uskutečnila demonstrace proti "vykořisťování lidí i zvířat", které se zúčastnilo na 60 lidí.

Dalším lokálním ohniskem je obytný komplex v Göttingenu ve spolkové zemi Dolní Sasko, kde se koronavirem nakazilo 100 lidí. Úřady proto nařídily týdenní karanténu 700 tamních obyvatel.

Nejvíce nakažených v rámci Německa s více než 47.800 případy hlásí Bavorsko, které sousedí s Českem, 40 372 Severní Porýní-Vestfálsko, nejlidnatější spolková země, a 35 272 infikovaných pak eviduje Bádensko-Württembersko.

Denní přírůstek v Rusku se drží pod hranicí 8000

Rusko za uplynulých 24 hodin oznámilo dalších 7889 případů nákazy koronavirem. Denní přírůstek nakažených se již čtvrtý den za sebou drží pod hranicí 8000. Kvůli komplikacím souvisejícím s covidem-19 zemřelo dalších 161 lidí, informoval dnes podle agentury TASS ruský krizový štáb.

Celkem se v nejrozlehlejší zemi světa se 146 miliony obyvatel koronavirus od propuknutí nákazy potvrdil u 576.952 lidí, z čehož jich 8002 zemřelo a 334 592 se vyléčilo. Za uplynulý den se bilance vyléčených opět zvýšila o více než 10 tisíc. Nemoc nyní překonalo 58 procent všech nakažených, uvádí krizový štáb.

Ve středu v Rusku klesl denní přírůstek nově nakažených poprvé od začátku května pod hranici 8000. Ve čtvrtek úřady oznámily 7790 nových případů, v pátek 7972.

Rusko je co do počtu potvrzených případů infekce třetí na světě po Spojených státech, které mají okolo 2,2 milionu případů, a Brazílii, jež jich registruje přes milion.

Írán zvažuje, že vyhlásí povinnost nosit roušky

Íránská vláda zvažuje, že do několika dní oznámí povinnost nosit na veřejnosti a v uzavřených prostorech roušky. Prohlásil to dnes íránský prezident Hasan Rúhání. Podle íránského ministerstva zdravotnictví v zemi za posledních 24 hodin přibylo 115 obětí nákazy, uvedla agentura Reuters. Celkový počet nakažených koronavirem v Íránu stoupl na více než 200 tisíc.

"Zejména v přeplněných a uzavřených prostorech… bychom mohli asi do týdne učinit nošení roušek povinným. Nejdříve ale musíme poskytnout lidem množství levných roušek," citovala Rúháního íránská státní televize.

Počet úmrtí spojených s nemocí covid-19 v zemi tento týden každý den přesáhl 100. Stalo se tak poprvé za dva měsíce. Místní představitelé nárůst počtu obětí připisují nedodržování společenského odstupu a nepoužívání roušek.

Ministerstvo zdravotnictví dnes oznámilo 115 nových obětí za poslední den, jejich celkový počet v zemi tak vzrostl na 9507. Přibylo rovněž 2322 nakažených koronavirem, celkem jich tedy tamní úřady registrují už 202 584.

Írán občanům v žádné fázi epidemie nenařídil povinnou izolaci, ale v březnu úřady uzavřely školy, zakázaly veřejné akce a cesty mezi provinciemi. Od dubna se tato opatření postupně uvolňují. Na začátku května měl Írán nejnižší denní nárůst nových případů, v minulých týdnech však ohlašuje znovu vysoká čísla a panují obavy z nové vlny nákazy.

Británie má dalších 128 obětí s covidem

V Británii za posledních 24 hodin zemřelo 128 pacientů s koronavirem, což bylo méně než předchozí den, kdy úřady hlásily 173 obětí. Nových případů nákazy přibylo 1295. Celkem se v zemi od začátku epidemie infekce virem SARS-CoV-2 prokázala u 303 110 lidí, 42 589 z nich zemřelo. Vyplývá to z dnes zveřejněné statistiky ministerstva zdravotnictví.

Co do počtu obětí zaujímá Británie s bezmála 67 miliony obyvatel třetí příčku na světě za Spojenými státy a Brazílií. Z hlediska množství nakažených patří Spojenému království místo páté, více lidí se infikovalo jen v USA, Brazílii, Rusku a Indii.

Británie v pátek na doporučení zdravotnických expertů snížila stupeň nebezpečí kvůli pandemii koronaviru. Nyní v zemi platí třetí stupeň rizika z pěti, což znamená, že virus se v populaci dál šíří, počet případů však už neroste vysokým tempem a nehrozí kolaps zdravotního systému.

Vláda rovněž uvažuje o zmírnění některých karanténních opatření. Ministr financí Rishi Sunak dnes naznačil, že kabinet v "řádu dnů" v Anglii uvolní pravidlo stanovující minimální fyzický odstup lidí ve společnosti na dva metry. Podle něj by zmírnění tohoto opatření výrazně ulehčilo mnohým podnikům, zejména pak restauracím a hospodám, v jejich tíživé ekonomické situaci.

Brazílie už zaznamenala víc než milion nákaz

Počet lidí nakažených koronavirem v Brazílii překročil hranici jednoho milionu, za den přibylo rekordních 54 771 případů. Informovala o tom dnes agentura Reuters s odvoláním na brazilské ministerstvo zdravotnictví.

Ministerstvo registruje od začátku epidemie 1 032 913 potvrzených nákaz koronavirem a s nemocí covid-19 spojuje 48 954 úmrtí. Počet mrtvých je tak o 1206 vyšší než v předchozím dni.

Brazílie je druhou nejhůře postiženou zemí světa za Spojenými státy, a to co do počtu infikovaných i co do počtu úmrtí.

Vzhledem k chaotické reakci brazilských úřadů na šíření nemoci covid-19 je podle expertů složité určit, kdy epidemie v této zemi s 210 miliony obyvatel vyvrcholí. Nákaza nyní postupuje dál do vnitrozemí a do chudších regionů, zatímco velká města navzdory růstu počtu případů ruší karanténní opatření.

Koronavirus se poprvé v Brazílii objevil na konci února, kdy se do země vrátil z Evropy nakažený podnikatel ze Sao Paula, uvedla agentura Bloomberg. Za uplynulé tři týdny Brazílie v počtu úmrtí předstihla Španělsko, Itálii i Británii. Počet infikovaných se za tři týdny více než zdvojnásobil.

Podle expertů je navíc infikovaných mnohem více, než uvádějí oficiální statistiky. Vědci z univerzity ve městě Pelotas ve své nejnovější studii zahrnující 120 měst uvedli, že na jednu potvrzenou diagnózu připadá odhadem šest neodhalených případů.