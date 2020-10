Američané o Česku: Země, která v létě slavila, se nyní před covidem opět zavírá

Ne každý den se ocitne Česká republika na hlavní straně internetové verze The New York Times. Naše covidová čísla patří mezi faktory, které editory amerického deníku udeřily do očí.

Odběrové místo pro testy na koronavirus v KNTB Zlín | Foto: DENÍK/Jana Zavadilová