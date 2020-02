V provincii v sobotu zemřelo 139 lidí, tedy stejný počet jako v pátek. Přibylo 1843 infikovaných, což je méně než předchozí den. Celkem se v provincii Chu-pej koronavirem nakazilo 56 249 lidí, podle pátečních statistik jich bylo 54 406. V celé pevninské Číně je 68 335 nakažených.

Počty nově nakažených se výrazně snižují ve srovnání se čtvrtkem, kdy bylo v pevninské Číně nahlášeno přes 5000 nových případů a v provincii Chu-pej přes 4800. Provinční zdravotnická komise začala do statistik zahrnovat i případy, které byly diagnostikovány novými klinickými metodami. Úřady novou metodiku zdůvodnily tím, že to klinicky diagnostikovaným pacientům umožní přístup ke včasné léčbě.

Nejvíce případů onemocnění a úmrtí je právě v Číně, mimo pevninskou Čínu byla zatím hlášena čtyři úmrtí - v Japonsku, Hongkongu, na Filipínách a ve Francii.

Na výletní lodi u Jokohamy má koronavirus už 355 lidí

U dalších 70 lidí na palubě výletní lodi Diamond Princess testy prokázaly přítomnost nového typu koronaviru. Celkem se tak na plavidle, které je od počátku února v karanténě v jokohamském přístavu, nakazilo virem 355 lidí. S odvoláním na japonského ministra zdravotnictví Kacunobua Katóa o tom dnes informovala agentura Kjódó.

Přes 3700 cestujících a členů posádky je v karanténě na výletní lodi od 3. února. Podezření, že se nemoc na plavidle šíří, pojaly japonské úřady poté, co Hongkong potvrdil koronavirus u člověka, který na ní před tím pobýval.

Ze sedmdesáti lidí, u kterých se přítomnost nového typu koronaviru nyní prokázala, jich podle ministra Katóa 38 nevykazuje symptomy nemoci COVID-19, které jsou podobné symptomům chřipky.

Japonsko původně chtělo nechat na lodi všechny pasažéry do středy příštího týdne, nakonec však v pátek nechalo vystoupit z lodi na břeh všechny osoby, kterým je 80 a více let, trpí nějakou chronickou chorobou nebo měly kajuty bez oken s podmínkou, že budou mít negativní testy na nový koronavirus.

Japonští zdravotníci dosud testovali na lodi hlavně lidi starší 70 let, ode dneška chtějí začít provádět testy i u lidí mladších. Celkem zatím stihli otestovat 1219 lidí.

Spojené státy v sobotu oznámily, že pro zhruba 380 Američanů vyšlou speciální evakuační letouny, které dorazí do Japonska dnes večer. Po příletu do USA bude všechny evakuované čekat povinná čtrnáctidenní karanténa. Podle agentury Kjódó se chystají letadla k evakuaci svých občanů vyslat také Kanada a Hongkong. Kanaďanů je na lodi 255, obyvatel Hongkongu asi 330.

Češi, kteří se vrátili z Číny, jsou zdraví

Pětice Čechů, kteří jsou po návratu z čínského Wu-chanu v karanténě na pražské Bulovce, je zdravá. Potvrdil to i druhý test na koronavirus, uvedl dnes večer na twitteru ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO). Nic tedy nebrání jejich pondělnímu propuštění z nemocnice domů. V Česku bylo zatím kvůli podezření na nákazu testováno 76 lidí, u nikoho se nemoc neprokázala.

Čeští občané přiletěli do Evropy z epicentra nákazy Wu-chanu francouzským letadlem. Už první testy na nemoc COVID-19 byly u nich negativní.

Dva studenti z Wu-chanu, dva další čeští občané a jeden rodinný příslušník dorazili do Prahy 3. února krátce po půlnoci. Z Číny je evakuovalo francouzské letadlo, kterým se přepravili do Bruselu. Tam je spolu se dvěma slovenskými občany, kteří z Prahy zamířili sanitkami do nemocnice v Banské Bystrici, vyzvedl český vládní speciál.

V pevninské Číně na nemoc COVID-19 způsobenou koronavirem zemřelo více než 1500 osob. První úmrtí mimo Asii dnes ohlásila hlásí Evropa, ve Francii zemřel čínský turista. Počet nakažených na celém světě přesáhl 67 tisíc. Naprostá většina lidí, kteří se koronavirem nakazili, žije v Číně. Kromě Asie, Austrálie, Severní Ameriky a Evropy se první případ nákazy prokázal také v Africe.