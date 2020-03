V Jižní Koreji v posledních dnech přibývá případů rychleji než v Číně, odkud se virus začal původně šířit. Naprostá většina nakažených je z města Tegu a okolí. Jihokorejský prezident Mun Če-in vyhlásil rychle se šířící nákaze válku.

Soul dnes ostře protestoval proti opatřením, která oznámil japonský premiér Šinzó Abe. Ti, co přicestují do Japonska z Jižní Koreje, musí podstoupit dvoutýdenní karanténu. Od soboty pak lidé z těch oblastí Jižní Koreje, které jsou obzvlášť sužované nákazou, do země vycházejícího slunce nemohou. Soul tento krok považuje za "nepřiměřený a politováníhodný".

Pevninská Čína ve čtvrtek zaznamenala 143 případů nákazy novým typem koronaviru a 30 úmrtí nakažených s dosavadní bilancí 80 552 případů infekce a 3042 obětí. Dnes to oznámily čínské zdravotnické úřady, napsala agentura Reuters.

V pevninské Číně, do které se nepočítá autonomní Hongkong a Macao, tak ve čtvrtek počet nově nakažených vzrostl nevýrazně více než za středu, kdy bylo ohlášeno 139 případů. Naopak počet obětí byl ve čtvrtek ve srovnání se středečními 31 nižší.

Devětadvacet úmrtí zaznamenaných ve čtvrtek připadá na provincii Chu-pej, která je považována za ohnisko nákazy. Chu-pej za čtvrtek vykázala 126 nových případů nákazy. Celkem zde nemoci COVID-19 dosud podlehlo 2931 lidí.

Austrálie dnes zavřela kvůli šíření nového typu koronaviru první školu, napsala agentura Reuters. Virem se nakazil 16letý žák chlapecké střední školy v největším městě země Sydney. Austrálie dosud informovala o 60 infikovaných a nemoci COVID-19, kterou koronavirus způsobuje, zde podlehli dva senioři.

Většina z infikovaných Australanů se nakazila v zahraničí, ale koronavirus už se začíná šířit i mezi lidmi lidmi v zemi. To je podle australského ministra zdravotnictví Brada Hazzarda i případ zmíněného náctiletého studenta školy Epping Boys High School na severu Sydney.

Úřady nařídili školu uzavřít nejméně na den. Bezmála 1200 žáků a zaměstnanců má zůstat od pátku do neděle v domácí izolaci. O dalším průběhu je bude škola informovat během víkendu.

Australská centrální banka v úterý snížila základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu na rekordní minimum 0,5 procenta, čímž chce utlumit ekonomický dopad nákazy. Podobně má i vláda brzy oznámit stimulační balíček.