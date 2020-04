On-line reportáž ke koronaviru najdete ZDE.

Od 16. března v Německu platí nařízení, podle něhož přes hranice s Rakouskem, Francií, Švýcarskem, Lucemburskem a Dánskem mohou jen lidé, kteří k tomu mají pádný důvod. Například takzvaní pendleři, kteří za prací každodenně dojíždějí přes hranice. Neomezená je nadále nákladní doprava.

Seehofer nyní chce toto opatření rozšířit i na zbylou čtveřici zemí, s nimiž spolková republika sousedí, - Česko, Polsko, Belgii a Nizozemsko. Jeho návrhem, který počítá také s karanténou pro lidi, kteří do Německa přiletí, se mají v pondělí zabývat členové vlády zasedající v takzvaném korona-kabinetu.

Na hranicích s Českem by změna zřejmě výrazné dopady neměla. Už nyní přes ně stejně velká většina Čechů nemůže. Výjimku mají například pendleři pracující ve zdravotnictví a v sociálních službách. Ostatní přeshraniční pracovníci nemohou nyní za prací do Německa vyjet na méně než 21 dní a po návratu do České republiky je čeká povinná dvoutýdenní karanténa.

Přehnané opatření?

Do Německa teď každý den přicestuje kolem 20 tisíc idí ze zahraničí, kteří by podle přesvědčení ministerstva vnitra s sebou mohli přivézt infekci. Rozšíření koronaviru je přitom v německé populaci podle české Národní agentury pro komunikační a informační technologie zatím zhruba třikrát vyšší než v Česku. Od zavedení dosavadních opatření do Německa nebylo vpuštěno na 60 tisíc lidí.

Kritika dalších kontrol se podle Spiegelu ozývá z Evropské komise i některých spolkových zemí včetně nejlidnatějšího Severního Porýní-Vestfálska. To opatření, které podle něj vede i ke zpožďování nákladní dopravy, považuje za přehnané.