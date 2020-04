Když se 30letý Američan Ben Luderer začal cítit špatně, nebylo to pro něj překvapení. Jen o několik dní dříve měla totiž jeho žena Brandy pozitivní test na koronavirus. Nic zásadního jí ale nebylo, měla menší teplotu a její stav se rychle lepšil. Ani Ben se proto neobával, jsme přece oba mladí a zdraví, říkal si. Jenže nedlouho na to mladý Američan zákeřné nemoci podlehl, píše ve svém článku americký neurochirurg Sanjay Gupta, který se proslavil jako reportér CNN věnující se zdravotnictví. Proč koronavirus zabíjí i mladé, je záhadou, dodává.

Mikrobiologická laboratoř, výzkum | Foto: ČTK

Mladí američtí manželé pracovali jaké učitelé na dvou školách v New Jersey. Ben hrál v mládí baseball a svému koníčku se věnoval i v dospělosti - trénoval baseballový tým. Když onemocněl, příznaky nemoci covid-19, kterou koronavirus způsobuje, se začaly rychle zhoršovat. Měl problémy s dechem a poslední březnový pátek řekl své ženě, že by měli jet na pohotovost. "Byl opravdu znepokojený. Přišel do naší ložnice, kde jsem ležela, a řekl: Musím jet, musím se dostat do nemocnice," popsala Brandy.