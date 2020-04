Předsedkyně EK hrozí Maďarsku řízením pro porušování unijního práva a doufá, že se vakcínu proti koronaviru podaří vyvinout do konce roku. Počet potvrzených případů nákazy v Německu vzrostl podle RKI za posledních 24 hodin o 2821 na 120 479. Nových úmrtí je 129, celkem 2673.

Běžkyně míjí budovu Říšského sněmu v Berlíně (na snímku z 11. dubna 2020) | Foto: ČTK

Von der leyenová pohrozila Maďarsku, že pokud jeho opatření přijatá v boji proti šíření koronaviru překročí povolenou mez, hrozí mu řízení pro porušování unijních smluv. Ursula von der Leyenová to podle agentury DPA uvedla v rozhovoru s nedělníkem Bild am Sonntag, kde se také svěřila, že vakcínu proti koronaviru by se mohlo podařit vyvinout do konce letošního roku.