Téměř tři čtvrtiny všech evropských obětí pandemie pochází jen ze čtyř zemí: Británie, Itálie, Francie a Španělska. Na celém světě si pandemie covidu-19 vyžádala již přes 328 tisíc mrtvých. Podle AFP dnes ve 14:30 SELČ evropské státy evidovaly celkem 170 032 úmrtí spojených s nákazou koronavirem SARS-CoV-2.

Nejhůře je na tom Británie, kde podle posledních vládních statistik zemřelo s covidem-19 35.704 lidí, následuje Itálie (32.330), Francie (28.132) a Španělsko (27.888). Potvrzených případů nákazy koronavirem hlásí Evropa 1,96 milionu.

Německo eviduje 745 nových případů nákazy

V Německu za středu přibylo 745 nových případů nákazy koronavirem, v souvislosti s nemocí covid-19 zemřelo dalších 57 lidí. Vyplývá to ze statistiky německého Institutu Roberta Kocha (RKI).

ON-LINE zpravodajství

ke koronaviru

Denní bilance nakažených se v porovnání s předchozím dnem drží na zhruba stejné hodnotě, počet mrtvých o několik desítek klesl. RKI v úterý oznámilo 797 nových případů nákazy a 83 obětí.

Celkem se infekce v zemi s 83 miliony obyvatel od propuknutí epidemie potvrdila u 176.752 lidí, z nichž 8147 zemřelo a okolo 158 tisíc se vyléčilo.

Nejhůře zasaženou spolkovou zemí v Německu je i nadále s Českem sousedící Bavorsko, kde se od počátku epidemie nakazilo bezmála 46.000 lidí. Na druhém místě je s téměř 37 tisíc nakaženými nejlidnatější spolková země Severní Porýní-Vestfálsko.

Španělsko se pro zahraniční turisty otevře zřejmě v červenci

Španělsko by se pro zahraniční turisty mělo otevřít v červenci, řekla dnes v rozhovoru s agenturou EFE místopředsedkyně španělské vlády Teresa Riberaová. Oficiální termín ale kabinet zatím nestanovil. Už v pondělí ministr dopravy José Luis Ábalos avizoval, že země se neotevře turistům dříve, než koncem června přestane platit omezení pohybu mezi španělskými provinciemi, zavedené v březnu kvůli pandemii covidu-19.

"Naše představa je spíše červenec než červen," řekla Riberaová na dotaz ohledně otevření země pro návštěvníky z ciziny. Připomněla také, že například v Číně, původním ohnisku nynější pandemie, nyní registrují nové případy nákazy importované ze zahraničí. "Toho se obáváme. Výjimečně příznivá zůstává situace na Kanárských ostrovech, Baleárách či v Andalusii, když je omezen pohyb mezi provinciemi," uvedla místopředsedkyně vlády, která má v gesci plán uvolňování opatření. I ministr dopravy Ábalos v pondělí řekl, že si nedovede představit otevření země pro turisty, dokud nebude možný volný pohyb Španělů mezi domácími provinciemi.

Podle postupného plánu uvolňování restrikcí stanoveného španělskou vládou by se mohla také už 25. května otevřít většina místních pláží i pro koupání. Dosud je na ně povolen vstup jen pro procházky či jogging. Koupat se smí zatím jen na části Kanárských ostrovů a Baleár, které jsou už v předposlední fázi uvolňování díky nízkým počtům případů nákazy. Většina tamních pláží je ale zatím opuštěná, protože ostrovy jsou zavřené pro turisty, i domácí.

Po otevření pláží pro koupání chystají jednotlivé autonomní regiony Španělska vlastní pravidla, která mají zamezit šíření nákazy. Společným pravidlem bude udržet bezpečnou vzdálenost mezi rekreanty na pláži, čehož se má dosáhnout mimo jiné omezenou návštěvností. Možností je objednávání předem pomocí mobilních aplikací a vstup na QR kód, také slunečníky budou rozmístěny v bezpečných vzdálenostech.

Některá města chtějí obsazenost pláží kontrolovat drony, jako například galicijské Sanxenxo na pobřeží Atlantiku. Jeho starosta Telmo Martín také před pár dny médiím ukázal, jak by nově pláže v jeho městě mohly vypadat. Byly by rozdělené na místa oddělená dřevenými kůly a provazem.

A zatímco Španělé smí na pláže zatím jen na procházku, v Řecku už se od soboty na nich mohou i koupat. Na řeckých plážích smí ale být současně jen 40 lidí na 1000 metrů čtverečních, vzdálenost mezi slunečníky s pouze dvěma lehátky musí být minimálně čtyři metry. Bary na plážích smí nabízet jídlo a pití jen z okénka, zakázán je tam prodej alkoholu i kontaktní sporty.

Turistická sezóna ale v Řecku začne až 15. června, kdy se otevřou i sezónní ubytování. Celoročně provozované hotely se smí otevřít už 1. června. Řecký premiér Kyriakos Mitsotakis také ve středu uvedl, že od 1. července vláda povolí přímé mezinárodní lety do turistických destinací.

Řecký ministr turistiky Charis Theocharis posléze upřesnil, že od poloviny června budou moci létat spoje jen na aténské letiště, a to ze zemí s nízkým výskytem covidu-19, jako příklad uvedl Bulharsko a Německo. Ministr také dodal, že návštěvníci nebudou muset mít zdravotní potvrzení, ale na letištích se budou dělat namátkové testy na koronavirus. Nyní jsou omezené lety z ciziny povoleny také pouze na aténské letiště, kde jsou všichni příchozí testováni na covid-19.

V Rusku je víc než 3000 mrtvých

Počet pacientů s koronavirem, kteří zemřeli, v Rusku překročil hranici 3000. Celkem jich je 3099 poté, co za poslední den komplikacím provázejícím covid-19 podlehlo 127 osob, informují dnes tamní úřady. Nově se nakazilo 8849 lidí, což je o 85 více než o den dříve. Podle agentury Reuters má dnes do Ruska ze Spojených států dorazit první dávka pomoci ve formě zdravotnického materiálu.

Celkem testy nákazu v Rusku prokázaly u 317 554 lidí, což je po USA druhý nejvyšší počet na světě. Asi 92.680 infikovaných se uzdravilo. Testy na koronavirus v Rusku, které má asi 145,9 milionu obyvatel, podstoupilo 7,8 milionu lidí.

Některá západní média už delší dobu poukazují na neproporčně nízký počet úmrtí v Rusku v porovnání s jinými zeměmi. Tamní úřady tvrdí, že je to díky rozsáhlému testování a časnému zachycení nakažených. Michail Tamm z Moskevské státní univerzity a Vysoké školy ekonomiky podle Rádia Svobodná Evropa/Rádia Svoboda říká, že zdravotnické úřady v Moskvě, která je koronavirem zasažená nejvíce z celého Ruska, připouštějí, že více než 60 procent zemřelých s koronavirem se do statistiky obětí covidu-19 nezapočítává. Koronavirová infekce je považována za pouhý "katalyzátor" pro vývoj jiných onemocnění.

"Dá se říci, že existuje několik faktorů, co se týče neobvykle nízkého počtu mrtvých v Rusku, ale jen jeden z nich, o kterém úřady v Moskvě otevřeně psaly, nám umožňuje odhadnout, jak velké to podhodnocení je," uvedl Tamm.



Premiér Michail Mišustin dnes oznámil, že příslušným úřadům nařídil, aby mu každý den podávaly informace o tom, jak je to s výplatou prémií lékařům, kteří ošetřují nemocné s covidem-19. V uplynulých dnech si mnoho z nich stěžovalo, že ze slíbeného příplatku nedostalo vůbec nic nebo jim byl výrazně snížen. "Všechny příplatky mají co nejrychleji dojít ke konkrétním lidem," citovala dnes Mišustina agentura TASS. Úředníkům v regionech vzkázal, že v případě těchto "prezidentských prémií" nemají nijak přepočítávat jejich výši v závislosti na pracovní době zdravotníků, a že lidem přísluší na základě toho, že se starají o nemocné nakažené koronavirem.

Podle Reuters dnes do Ruska letoun americké armády dopraví první dávku zdravotnické pomoci od Spojených států, včetně 50 přístrojů pro plicní ventilaci. USA přislíbily do Ruska poslat celkem 200 ventilátorů americké výroby. Naopak Moskva poslala do Spojených států pomoc minulý měsíc. Byly mezi nimi i ventilátory vyrobené v Rusku stejného typu jako ty, které tento měsíc zřejmě způsobily požáry s oběťmi na životech ve dvou nemocnicích.

Reuters připomíná, že i když vztahy mezi Washingtonem a Moskvou jsou nejhorší od skončení studené války, prezidenti Donald Trump a Vladimir Putin si v uplynulých měsících několikrát telefonovali. Mluvili spolu o pandemii covidu-19, situaci na trhu s ropou a kontrole zbrojení.

V Británii po 338 nových úmrtích s virem pokračuje sestupný trend

Britské ministerstvo zdravotnictví dnes oznámilo smrt dalších 338 lidí s pozitivním testem na koronavirus, čímž oficiální bilance epidemie covidu-19 v zemi narostla na 36.042 úmrtí. S novým denním součtem ale pokračuje sestupný trend statistiky obětí. O den dříve bylo nahlášeno 363 úmrtí s virem SARS-CoV-2, minulý čtvrtek jich vláda nově registrovala 428.

V Británii, která oficiálně s covidem-19 spojuje více úmrtí než kterákoli jiná země v Evropě, jsou nyní počty zemřelých evidovaných za 24 hodin podobné denním číslům z konce března. Drtivou většinu dubna pak každý den ministerstvo zdravotnictví hlásilo přes 500 nových smrtí s koronavirem. Nejvyšší bilance je na vládním webu u data 21. dubna: 1172 mrtvých.

S klesajícím růstem bilance obětí jde ve Spojeném království výrazně nahoru počet prováděných testů na přítomnost koronaviru. Za poslední den jich údajně bylo skoro 130 tisíc, čímž se součet za dobu epidemie přehoupl přes tři miliony. Počet testovaných osob je ovšem zhruba o milion nižší, za poslední den přibylo necelých 68 tisíc.

Pozitivní nález už mělo v zemi 250 908 lidí, přičemž od středy údaj narostl o 2615 případů.