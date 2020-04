"Omezení vycházení můžeme ukončit, už není potřeba ho prodlužovat," řekl Anschober. Úřady ale podle něj mohou v jakoukoli chvíli uvolňování zastavit, pokud se začnou statistiky ohledně epidemie covid-19 vyvíjet nepříznivě.

Ačkoli počet potvrzených případů koronaviru v pondělí celosvětově přesáhl hranici tří milionů, z nichž více než třetina se nachází v Evropě, v plánování postupného rušení ochranných opatření pokračuje řada evropských vlád.

On-line reportáž ke koronaviru najdete ZDE.

V 15:00 SELČ předstoupí francouzský premiér Édouard Phillipe před parlament s plánem toho, jak chce kabinet rušit bezprecedentní restrikce týkající se 67 milionů obyvatel. Uvolňování má začít 11. května, jak již bylo oznámeno dříve. Po představení plánu má následovat tříhodinová debata následovaná hlasováním poslanců, které však pro vládu nebude závazné.

Plán rušení protikoronavirových omezení by měl v proslovu k občanům oznámit také řecký premiér Kyriakos Mitsotakis. Očekává se, že uvolňování bude v Řecku postupné a odehraje se v květnu a v červnu.

O postupu při rušení omezení a o možnostech pozvolné obnovy ekonomických aktivit bude jednat také španělská vláda. Země v neděli začala zmírňovat nařízení o izolaci lidí a ven nyní mohou na hodinu denně děti do 14 let. V případě osvědčení opatření by se uvolnění mělo týkat od 2. května všech Španělů včetně seniorů.

V Německu je znovu více uzdravených než nově nakažených

V Německu se za pondělí potvrdilo 1144 případů nákazy koronavirem. Vyléčených je podle odhadu Institutu Roberta Kocha (RKI) znovu výrazně více - asi 2900. Počet aktuálně infikovaných tak nadále klesá. Úmrtí Německo zaznamenalo 163, od začátku epidemie celkem 5913.

Ještě v první třetině dubna spolková republika pravidelně registrovala 4000 až 6000 nových případů nákazy denně, od té doby šla ale tato čísla výrazně dolů. V neděli jich bylo dokonce jen 1018, což byl nejmenší denní nárůst od poloviny března.

Opačný trend vykazuje počet uzdravených, kterých je nyní podle RKI celkem 117 400. Nákaz zatím Německo zaznamenalo dohromady 156 337. Aktuálně je tedy infikovaných, o nichž vědí úřady, necelých 39 tisíc.

Velmi sledované je v zemi také reprodukční číslo, tedy údaj o tom, kolik jeden infikovaný v průměru nakazí dalších lidí. Zatímco v předchozích dnech už bylo pod úrovní jedné, v pondělí stouplo na rovných jedna. Odborníci opakovaně zdůrazňují, že reprodukční číslo musí být dlouhodobě menší než jedna, aby bylo možné koronavirus překonat.

Také kancléřka Angela Merkelová po oznámení uvolňování prvních restrikcí přijatých v souvislosti s pandemií upozornila, že i zdánlivě malé změny reprodukčního čísla mohou mít závažné důsledky. Aktuální vývoj bude hrát roli i při čtvrtečním jednání Merkelové s ministerskými předsedy spolkových zemí o dalším možném uvolňování opatření.

Britští statistici hlásí tisíce úmrtí mimo nemocnice

Do 17. dubna nastalo v Anglii a Walesu 21.284 úmrtí, která podle úředních záznamů souvisela s nemocí covid-19, informoval dnes britský statistický úřad ONS. Dále se tak potvrzují spekulace o vysokém počtu obětí nákazy mimo nemocnice, které do konce uplynulého víkendu nahlásily v souvislosti s epidemií 21 092 mrtvých. ONS jen u období mezi 10. a 24 dubnem eviduje 4343 úmrtí spojených s koronavirem v anglických domovech důchodců.

Tyto případy v oficiální britské bilanci podobně jako u Číny nebo Íránu nefigurují, hlášeny jsou pouze smrti pacientů v nemocnicích. Britský statistický úřad se snaží skutečný počet obětí nákazy zpětně zjišťovat na základě informací na úmrtních listech. Agentura Reuters po zveřejnění nejnovějších údajů uvedla, že k 17. dubnu bylo mrtvých v Anglii a Walesu o 35 procent více, než kolik jich hlásily nemocnice.

Týden končící uvedeným datem byl opět rekordním pokud jde o celkový počet úmrtí. Podle ONS v Anglii a Walesu umřelo 22 351 lidí, což je o skoro 4000 více než v předchozím týdnu a zároveň zhruba dvojnásobek průměru pro stejný týden z posledních několika let.

Na stovky až tisíce úmrtí spojených s koronavirem v zařízeních sociální péče už dříve upozornili jejich provozovatelé. Regulační orgán Care Quality Commission, který dohlíží na pečovatelské služby v Anglii, dnes podle BBC ohlásil, že v domovech pro seniory kvůli covidu-19 do minulého pátku umřelo už 5500 lidí.

Přičtení tohoto čísla k aktuální vládní bilanci by Británii co do počtu hlášených obětí s koronavirem řadilo v Evropě těsně za Itálii. Agentura AFP dnes ovšem upozornila, že na Apeninském poloostrově jsou případy z domovů důchodců evidovány jen částečně. Podle zpravodaje BBC Normana Smithe by zároveň i nová čísla o bilanci v britské sociální péči mohla být podceněním skutečného stavu, a to v důsledku nedostatku testování klientů na přítomnost viru SARS-CoV-2.

Španělsko hlásí za den méně úmrtí i nakažených



Ve Španělsku zemřelo za předchozích 24 hodin 301 lidí nakažených koronavirem, je to o 30 méně než o den dříve. Celkem v zemi zemřelo 23.822 nakažených, uvedlo dnes podle deníku El País ministerstvo zdravotnictví. Případů nákazy přibylo za den 1308, což je také méně, než oznámilo ministerstvo v pondělí (1831).

Celkem se podle úředního oznámení dosud v této zemi se 47 miliony obyvatel potvrdila nákaza koronavirem testem PCR u 210 773 lidí. Z toho se téměř polovina (102.548) uzdravila, za posledních 24 hodin přibylo 1673 uzdravených. Deník La Vanguardia ráno napsal, že vláda už dva dny uvádí jen případy potvrzené testem PCR.

Denní počty úmrtí s covid-19 v posledních pěti dnech nepřesáhly 400 a v neděli bylo oznámeno 288 úmrtí, což byl nejnižší denní údaj od 19. března. Nejhorší byla ve Španělsku situace na přelomu března a dubna, kdy umíralo denně přes 800 lidí, 1. dubna bylo oznámeno dokonce 950 úmrtí s covid-19.

Vzhledem k relativnímu zlepšení situace by měla dnes vláda schválit plán uvolňování omezení, která kvůli koronaviru zavedla v polovině března. Podle deníku El País k tomu vláda přistoupila i vzhledem k okolním zemím Evropy, které rovněž oznamují plány zmírnění, ale i pod tlakem španělských autonomních regionů. Tiskovou konferenci chystá vláda na 14:00 SELČ.

V některých regionech je situace lepší než v ostatních, i proto se očekává, že uvolňování bude "asymetrické". Šéf úřadu pro nouzové situace ministerstva zdravotnictví Fernando Simón v pondělí zmínil, že začít s uvolňováním by se dříve mohlo například na Kanárských ostrovech či na Baleárách. Naopak nejpomaleji by se mělo uvolňovat zřejmě v madridském regionu a v Katalánsku, kde je nejvíce případů v zemi.

Vládě ale podle deníku La Vanguardia mohou ztížit rozhodování obrázky z ulic některých španělských měst z neděle, kdy mohli po šesti týdnech poprvé na procházku rodiče s dětmi. Některé promenády velkých měst se tak zaplnily davy rodičů s dětmi, kteří podle některých zpráv i obrázků na sociálních sítích nedodržovali bezpečné rozestupy ani zákaz hraní cizích dětí mezi sebou. Podle vlády ale opatření "dodržovalo 99 procent rodičů".