Test na nákazu virem SARS-CoV-2 ve Spojeném království od počátku jeho šíření podstoupilo bezmála 153 tisíc lidí. Rozsah testování se postupně zvyšuje, stále ovšem nebyla překonána hranice 10 tisíc testů denně, což podle dřívějšího vládního prohlášení mělo nastat o víkendu. Zpravodajská společnost BBC informovala, že v úterý byly prověřeny vzorky od 9793 lidí, což by bylo o zhruba 1500 více než v pondělí.

Úterní nárůst počtu obětí znamenal zvýšení bilance o 27 procent, dnešek je v tomto směru ještě horší, neboť přírůstek představuje více než 31 procent předchozího součtu.

Ve Spojeném království epidemie COVID-19 nejvíce zasahuje Anglii, jen z Londýna bylo v úterý hlášeno přes 7000 potvrzených případů nákazy koronavirem. Kvůli náporu nemocných byla v britské metropoli v kongresovém centru ExCeL zbudována dočasná nemocnice se 4000 lůžky, která dostala jméno NHS Nihgtingale. Podle deníku The Guardian by tam do konce týdne mohli být přijati první pacienti.

Ve španělsku zemřelo přes devět tisíc lidí

Ve Španělsku se z celkových 102 136 potvrzených případů nákazy na 22 600 lidí vyléčilo. Obětí z řad infikovaných registruje Španělsko už 9053. Už pátý den po sobě zemřelo za předchozích 24 hodin v zemi přes 800 lidí, uvedl deník El País. Přes sto tisíc nakažených koronavirem evidují i Itálie (105 800) a USA (189 tisíc).

Počty nových případů nákazy jsou dnes ve Španělsku nižší, než hlásily úřady v úterý (9222), ale vyšší než v pondělí (6398). Vyšší úterní počty ale vysvětlilo ministerstvo zdravotnictví tím, že nejhůře postižené regiony Madrid a Katalánsko mu později dodaly počty za víkend.

Obětí za posledních 24 hodin přibylo 864, zatímco v úterý oznámilo ministerstvo zdravotnictví 849 nových úmrtí a o den dříve 812.

Nejhůře postiženým regionem ve Španělsku je madridský, který dosud registruje 29 840 případů nákazy koronavirem a 3865 úmrtí. Druhý nejvíce zasaženým regionem je Katalánsko s téměř 20 TISÍCI případy nákazy a 1849 oběťmi.

Počty nakažených a obětí jsou ale ve skutečnosti vyšší. Testy na koronavirus se totiž dělají jen lidem s vážnými příznaky a zdravotníkům. Do statistik ministerstva zdravotnictví také nejsou zahrnuta všechna úmrtí, protože ne všem, co zemřou doma či v domovech pro seniory, se dělají testy na COVID-19.

Šéf katalánské asociace ředitelů center pro seniory Andrés Rueda dnes v rozhlase řekl, že podle jeho odhadu je počet obětí koronaviru v zařízeních pro seniory nejméně o 50 procent vyšší než oficiální údaje. Katalánská ministryně zdravotnictví Alba Vergésová v úterý oznámila, že úřady v jejím regionu se budou nově snažit zavést systém, v němž budou započítávat do statistik i úmrtí na COVID-19 doma a v domovech důchodců.

V Německu za úterý přibylo 5453 případů koronaviru

Německo v úterý potvrdilo nákazu koronavirem u 5453 lidí, celková bilance tak vzrostla na 67.366 případů. Vyplývá to ze statistiky Institutu Roberta Kocha (RKI).

Pro srovnání, v pondělí v Německu přibylo 4615 nových případů. Úterní nárůst je tak o takřka tisícovku vyšší. Nemoci COVID-19, kterou koronavir způsobuje, dosud v zemi podlehlo 732 lidí. V úterý zemřelo 149 infikovaných, v pondělí činila bilance 128 obětí.

Nejvíce postiženou spolkovou zemí zůstává Bavorsko (16 497 nakažených a 225 obětí), které sousedí s Českem. Výrazně zasažené jsou také nejlidnatější spolková země Severní Porýní-Vestfálsko (14 351 nakažených a 134 obětí) a Bádensko-Württembersko na jihozápadě Německa (13 410 nakažených a 197 obětí).

O karanténních krocích dnes bude německá kancléřka Angela Merkelová jednat se zástupci jednotlivých spolkových zemích.

Rakousko zpřísňuje dosud přijatá opatření, rakouské obchody ode dneška začnou nabízet nakupujícím roušky, jejichž nošení bude v obchodech nad 400 metrů čtverečních od pondělí povinné.

V Nizozemsku opět přibylo přes 100 úmrtí

Mírně přes 1000 nových případů infekce koronavirem a 134 dalších úmrtí kvůli nemoci COVID-19 dnes ohlásilo Nizozemsko. Nárůst v počtu známých nakažených je oproti úterku skoro o 200 vyšší, zatímco bilance obětí z posledního 24hodinového období je příznivější než o den dříve, kdy přibylo 175 mrtvých. Hlavní expert nizozemské vlády na infekční onemocnění podle agentury Reuters uvedl, že v zemi zřejmě zabírají opatření proti šíření nákazy.

Nizozemský ústav pro veřejné zdraví a životní prostředí (RIVM) po dnešní aktualizaci údajů eviduje od počátku výskytu koronaviru celkem 13.614 nakažených. Počet úmrtí v této souvislosti v úterý překonal 1000 a momentálně je hlášeno celkem 1173 smrtelných případů COVID-19.

Šéf RIVM Jaap van Dissel dnes vyjádřil přesvědčení, že v Nizozemsku se začíná projevovat účinek preventivních opatření, protože výrazně poklesla intenzita šíření koronaviru. Klíčový ukazatel, kterým je průměrný počet lidí infikovaných od jednoho nakaženého, se už údajně dostal pod hodnotu 1, což by znamenalo odeznívání epidemie.

"Zdá se, že opatření fungují," citoval van Dissela Reuters. "Nyní je životně důležité v nich pokračovat," prohlásil.

Nizozemsko v březnu postupně zakázalo veškeré větší akce, zavřelo školy a také restaurace a kavárny, muzea, sportovní centra či kadeřnictví, a nařídilo lidem, aby co nejvíce zůstávali doma. Premiér Mark Rutte v úterý oznámil, že restrikce budou platit až do 28. dubna.