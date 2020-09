Téměř sedmdesátiletý Luděk Havránek byl jedním z posledních důvodů, proč Česká republika dál udržuje při životě dohodu o vzájemném vydávání s Hongkongem.

Tato bývalá britská kolonie měla donedávna v rámci Číny garantovanou soudní a právní autonomii, která však posledními změnami Pekingem prosazených zákonů vzala za své. Klíčové evropské země Velká Británie, Francie a Německo už oznámily ukončení dohodyo vydávání trestně stíhaných občanů s Hongkongem.

„Děje se tak kvůli hrubému porušování lidských práv ze strany Číny,“ zdůvodnil v červenci britský ministr zahraničí Dominik Raab, proč Londýn dohodu o vydávání pozastavil. Česko se zatím k tomuto kroku neodhodlalo.

Jedním z důvodů mohl být právě zmíněný případ Luďka Havránka. Ten byl chycen na v Hongkongu, když se chystal předat šest kilogramů kokainu, propašovaného z Latinské Ameriky

Do Česka se nelétalo

V lednu 2018 byl tento téměř sedmdesátiletý Čech odsouzen hongkongským soudem na 27 let vězení. Proti trestu se neodvolal, byť tvrdil, že je nevinný, protože doufal v rychlé vydání k výkonu trestu do České republiky. To se však nepodařilo. Na jeho vydání se přitom podle ČTK české a hongkongské úřady domluvily už na začátku tohoto roku, kvůli epidemii koronaviru k tomu ale nedošlo.

Včera bylo oznámeno, že Luděk Havránek v necelých sedmdesáti letech ve vězení v Hongkongu zemřel.

„Můžeme potvrdit úmrtí. Je to velmi čerstvá zpráva, náš generální konzulát v Hongkongu je v kontaktu s rodinou a řeší další postup,“ řekla podle ČTK Mariana Wernerová z tiskového odboru ministerstva. Podle syna zemřelého trpěl muž rakovinou,

„Předání českého občana do Česka jsme vyjednali v únoru tohoto roku, kvůli epidemii nelétala letadla a ministryně spravedlnosti také zastavila eskorty vězňů,“ zdůvodnil, proč se vydání nepodařilo, mluvčí českého ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka.