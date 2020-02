"První pacienti, infikovaní virem 2019-nCoV, začnou podle očekávání užívat lék remdesivir ve čtvrtek," uvedl na středeční tiskové konferenci Cchao Pin, vedoucí programu klinických testů.

Při buněčných testech a testech na zvířatech se remdesivir ukázal být účinný proti koronavirům způsobujícím nemoci SARS a MERS. Na buněčné úrovni rovněž tento lék prokázal dobrou antivirovou účinnost i proti novému typu koronaviru, který je virům způsobujícím SARS a MERS blízce příbuzný, uvedl dále Cchao Pin. Při experimentální léčbě eboly byla látka naopak méně efektivní než jiné alternativy.

Klinické testy přípravku remdesivir se uskuteční v několika nemocnicích v čínském městě Wu-chan, odkud se virus koncem loňského roku začal šířit a odkud je také většina z 28.273 lidí, kteří se v Číně a v zahraničí novým koronavirem nakazili. Doposud nákaze podlehlo 565 osob - 564 lidí v Číně a jeden člověk na Filipínách.

Náhodně vybraní účastníci klinické studie budou dostávat lék remdesivir, a to jednou denně, celkem deset dávek; ostatním bude podáváno placebo - tedy neúčinná látka, která je upravena do stejné formy jako lék. Po 28 dnech experti vyhodnotí, nakolik antivirotikum nakaženým pomohlo, napsala agentura Bloomberg. Firma Gilead Sciences poslala do Číny dostatek dávek k ošetření 500 pacientů.

K testům bylo zaregistrováno 761 pacientů, uvedla agentura Nová Čína. Je mezi nimi 308 lidí nakažených novým typem koronaviru, kteří mají mírné či středně závažné příznaky infekce; dalších 453 účastníků studie jsou těžce nemocní pacienti, u nichž byl potvrzen virus 2019-nCoV, napsala agentura Nová Čína.

Účinná léčba v USA

Podle listu The Wall Street Journal byl remdesivir patrně účinný při léčbě 35letého pacienta s koronavirem ve státě Washington na severozápadě USA. Muž, který se vrátil z čínského Wu-chanu, byl prvním potvrzeným nakaženým v USA.

Látka byla tomuto pacientovi podána 26. ledna, týden po jeho hospitalizaci. Již následující den mu klesla teplota z 39,4 stupně Celsia na 37,3 stupně Celsia a výrazně se mu zlepšilo dýchání. Po pěti dnech léčby remdesivirem ustoupily veškeré symptomy nákazy s výjimkou kašle, napsal deník The World Street Journal.

Remdesivir zatím v USA nebyl schválen pro užívání lidmi. Ve výjimečných situacích, kdy neexistuje účinná alternativa, nicméně mohou úřady testování přípravku na lidech umožnit, připomněl americký deník.