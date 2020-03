Paříž a její dominanta Eiffelova věž, Svatopetrské náměstí ve Vatikánu nebo náměstí Times Square v New Yorku. Všechna tato místa navštíví každý den desetitisíce lidí ze všech koutů světa. Kvůli koronaviru však doslova zejí prázdnotou. Světové metropole se proměnily v města duchů a jejich ulice připomínají záběry z postapokalyptických filmů.

Buckinghamský palác v centru Londýna patří mezi místa, která navštíví každý, kdo do metropole Spojeného království zavítá. Ačkoli vláda premiéra Borise Johnsona zatím nepřistoupila k nejpřísnějším opatřením proti šíření koronavirové nákazy, i okolí sídla britské královny Alžběty II. zeje prázdnotou.

Liduprázdné jsou i pláže americké Floridy, třeba ty v letovisku Malibu, které je pro řadu turistů synonymem bujaré zábavy. Stejná situace panuje i na západním pobřeží USA. Ikonické molo s ruským kolem či horskou dráhou v Santa Monice na okraji Los Angeles se objevilo v celé řadě filmů i počítačových her, i tady však veškerý veřejný život prakticky ustal.

Koronavirus a olympijské hry

Pandemie koronaviru zavinila zrušení celé řady kulturních i sportovních akcí. Odloženy jsou evropské fotbalové soutěže, začátek letošního ročníku Formule 1, definitivně zrušeno bylo hokejové mistrovství světa a fotbalové mistrovství Evropy se uskuteční o rok později.

Zatím poslední sportovní akcí, která opatřením proti šíření nákazy odolávala, byly až do úterý olympijské hry v Tokiu. Organizátoři do poslední chvíle věřili, že se uskuteční v řádném termínu. Pohled do ulic hlavního města Japonska však napovídal, že i zde panují z nemoci COVID-19 obavy. Nakonec se však i největší oslava sportu na světě odkládá.

Situace v Česku

Podobně, jako v metropolích napříč celým světem, vypadají i ulice českých měst. Místy, která za běžných okolností zaplaví každým dnem tisíce turistů, projdou kvůli přísným bezpečnostním opatřením jen hrstky lidí.

Pohled na prázdný Karlův most, Staroměstské náměstí či Václavské náměstí v Praze, karlovarskou kolonádu či centrum jihomoravské metropole Brna uprostřed dne je zcela unikátním zážitkem.