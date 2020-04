Čína prodala Itálii zpět zdravotnické pomůcky, které od ní dostala darem

Čína přinutila Itálii odkoupit dodávku zdravotnických pomůcek a materiálu, kterou od této země dostala jako dar během počátečního vypuknutí koronavirové nákazy. Uvedl to britský týdeník The Spectator, jemuž to prý sdělil nejmenovaný úředník Trumpovy administrativy.

Rozšíření koronaviru po celém světě si vyžádalo přísná opatření. | Foto: Shutterstock