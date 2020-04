Ve Spojených státech k dnešnímu dni podlehlo koronaviru 5316 lidí a nákaza byla potvrzena u víc než 217 tisíc osob. Nejhůře zasaženým státem zůstává New York, kde je přes 92 tisíc nakažených a 2373 mrtvých.

On-line ke koronaviru naleznete zde.

Vrchol epidemie nastane podle guvernéra státu New York Andrewa Cuoma zřejmě za sedm až 30 dní. Stávajícím tempem, jakým přibývá lidí na jednotkách intenzivní péče, dojdou státu plicní ventilátory za šest dní.

Největší koncentrace nakažených je ve městě New York, kde se koronavirus prokázal již u téměř 52 tisíc lidí. Kritickým obdobím procházejí přetížená newyorská krematoria, nejhorší období je přitom nejspíš teprve čeká.

Španělsko hlásí 950 mrtvých za jeden den

Také Španělsko prochází krizovým obdobím. Ve čtvrtek ohlásilo 950 mrtvých za poslednch 24 hodin, což je považováno za největší počet úmrtí během jediného dne. Celkově počet obětí přesáhl 10 tisíc. Celkem se už v zemi nakazilo 110 238 lidí, z nichž skoro 27 tisíc se uzdravilo.

Itálie v posledních 24 hodinách zaznamenala dalších 760 obětí nákazy koronavirem. Celkem tu na nemoc COVID-19, kterou koronavirus způsobuje, zemřelo již 13 915 lidí. Počet nakažených stoupnul dnešním dnem na 115 242. Itálie je co do počtu obětí nejvíce zasaženou zemí na světě.

Británii zemřelo na nemoc COVID-19 za posledních 24 hodin dalších 569 lidí, čímž byl těsně překonán středeční smutný rekord, kdy úřady ohlásily smrt 563 pacientů v nemocnicích. Celkový počet obětí nákazy tím vystoupal téměř o čtvrtinu na 2921. Koronavirus se v Británii potvrdil již u 33 718 lidí.

Británie se řadí mezi nejhůře zasažené země na světě, eviduje nyní největší počet obětí nemoci COVID-19 po Itálii, Španělsku, USA, Francii Číně a Íránu.

V Číně za středu přibylo 35 lidí nakažených koronavirem a šest dalších úmrtí. Všechny nové infekce byly zaznamenány u lidí, kteří se do Číny vrátili z ciziny. Čínské úřady se obávají importovaných případů a v minulých dnech zakázaly vstup do země cizincům. Výrazně omezily také mezinárodní lety; v současné době nesmí být příletů ze zahraničí do Číny více než 134 týdně. Těmito letadly se do země vracejí čínští občané a studenti, jichž v zahraničí podle agentury Reuters studuje 1,6 milionu.