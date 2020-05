Agentura Reuters, která si vede vlastní bilanci, udává 5,98 milionu nakažených a přes 365 400 případů úmrtí. Nejpostiženější zemí jsou dlouhodobě Spojené státy, kde se podle JHU nemoc potvrdila u 1,76 milionu lidí. S nemocí covid-19 zemřelo v zemi s 330 miliony obyvatel 103 758 pacientů.

Ve Spojených státech za uplynulých 24 hodin zemřelo 960 lidí s covidem-19. S odvoláním na data americké Univerzity Johnse Hopkinse (JHU) o tom dnes informovala agentura AFP. Počet nově zemřelých je podstatně nižší než v předchozí den, kdy bylo zaznamenáno 1225 obětí.

Brazílie zaznamenala více než 33 tisíc nových nákaz koronavirem

Rekordních 33 274 případů nákazy koronavirem přibylo za posledních 24 hodin v Brazílii. Od začátku epidemie tak brazilské úřady evidují již téměř půl milionu infikovaných. V počtu úmrtí lidí s nemocí covid-19 předstihla Brazílie Francii a posunula se na čtvrté místo v pořadí nejhůře postižených zemí. Informovala o tom dnes agentura Reuters.

Podle brazilského ministerstva zdravotnictví za poslední den zemřelo v Brazílii s koronavirem dalších 956 pacientů a počet obětí se tak zvýšil na 28 834. Nakažených je v zemi 498 440.

Brazílii, která má 210 milionů obyvatel, považuje Světová zdravotnická organizace (WHO) za nové ohnisko pandemie covidu-19. Co do počtu infikovaných je nejpostiženější zemí Latinské Ameriky a po Spojených státech druhou nejpostiženější zemí světa. V počtu zemřelých s covidem-19 jsou před Brazílií kromě USA stále ještě Británie a Itálie.

Podle bilance agentury Reuters Latinská Amerika dosáhla v sobotu 50 tisíc úmrtí s koronavirem, zatímco počet případů infekce se v latinskoamerických zemích blíží milionu.

Čína hlásí dva nové případy, oba nakažení přijeli z ciziny

Pevninská Čína za poslední den zaznamenala pouze dva nové případy nákazy koronavirem. V obou se jednalo o osoby, které si infekci přivezly ze zahraničí. Předchozí den Peking odhalil čtyři nové nakažené. S odvoláním na čínské zdravotnické úřady o tom dnes informovala agentura Reuters.

S covidem-19 podle čínských úřadů za uplynulých 24 hodin v zemi nikdo nezemřel. Od 18. dubna se tak bilance zvýšila jen o dva mrtvé na celkových 4634. Potvrzených případů nákazy dosud Čína, která má 1,3 miliardy obyvatel, eviduje 83 001.

Čína dnes rovněž potvrdila tři nové případy koronavirové infekce bez příznaků. Asymptomatické případy Peking neregistruje v bilanci infikovaných.

Koronavirus SARS-CoV-2 se poprvé objevil na konci loňského roku v čínské provincii Chu-pej. Odtud se začal šířit do zbytku Číny a později do celého světa.

Německo hlásí 286 nových případů

V Německu přibylo za posledních 24 hodin 286 případů nákazy koronavirem, což je téměř o 500 méně než předchozí den. Celkem zaznamenalo Německo od začátku epidemie 181 482 infikovaných. Informovala o tom dnes agentura DPA s odvoláním na údaje zveřejněné Institutem Roberta Kocha (RIK). Podle DPA mohou být denní údaje občas z technických důvodů nepřesné.

S covidem-19 v Německu od poloviny března zemřelo 8500 pacientů. Za uplynulý den přibylo mrtvých 11, což oproti pátečním 39 obětem znamená rovněž značný pokles. Uzdravených je 165 200.

Reprodukční číslo, které na základě týden a půl starých dat ukazuje, kolik jeden infikovaný v průměru nakazí dalších osob, je podle RKI v Německu 1,03. Jeden infikovaný tak v průměru nakazí další jednu osobu.