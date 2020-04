V Sasku ode dneška kvůli koronaviru platí povinnost nosit roušky v obchodech a v prostředcích veřejné dopravy. Přinejmenším v hlavním městě Drážďanech ji velká většina lidí dodržuje. Zdaleka ne všichni obyvatelé spolkové země sousedící s Českem se ale shodnou na tom, jestli je nové nařízení, které Sasko v rámci Německa oznámilo jako první, skutečně potřeba.

Opuštěná kavárna na náměstí Neumarkt v Drážďanech 19. března 2020 | Foto: ČTK

"Je to správné, je to tak v pořádku," řekl dnes ČTK drážďanský důchodce Klaus Günter na pěší zóně v centru více než půlmilionového města, když čekal na to, až ho vpustí do obchodu s mobilními telefony. "Mělo to ale přijít mnohem dříve spolu s opatřeními o dodržování odstupu a dalšími," vyjádřil své přesvědčení. Hned také nabídl odpověď, proč se saská vláda ke kroku rozhodla až v pátek. "U nás totiž nebyly žádné masky k dostání."