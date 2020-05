V Brazílii za posledních 24 hodin přibylo 26 417 potvrzených případů nákazy koronavirem. Země tak zaznamenala další rekord v počtu nových infekcí za den. S odvoláním na data místního ministerstva zdravotnictví o tom dnes informovala agentura Reuters. V Peru překonal počet zemřelých s covidem-19 hranici 4000.

Celkem se nákaza virem SARS-CoV-2 potvrdila v Brazílii u 438 238 lidí. Počet infikovaných, kteří zemřeli s covidem-19, se v zemi s 210 miliony obyvatel zvýšil za 24 hodin o 1156 na 26 754. Rekordní denní přírůstek v počtu mrtvých tak stále drží 21. květen, kdy brazilské úřady ohlásily 1188 nových úmrtí s covidem-19.

Brazílii považuje Světová zdravotnická organizace (WHO) za nové ohnisko pandemie covidu-19. Co do počtu nakažených je nejpostiženější zemí Latinské Ameriky a po Spojených státech druhou nejpostiženější zemí světa. V počtu zemřelých s covidem-19 jsou před Brazílií kromě USA stále ještě Británie, Itálie, Francie a Španělsko.

Druhou nejhůře postiženou zemí v Jižní Americe je Peru, kde dnes počet obětí covidu-19 překonal hranici 4000. Za posledních 24 hodin v zemi přibylo 116 úmrtí spojených s nákazou koronavirem. Celkem andská země registruje už více než 141 tisíc potvrzených případů infekce koronavirem. Také v Peru, které má 33 milionů obyvatel, je dnešní denní přírůstek potvrzených případů nákazy rekordní. Přibylo jich 5874.

Peruánská vláda zavedla v březnu celostátní karanténu, noční zákaz vycházení a uzavřela hranice. "Pokud bychom nerozhodli o karanténě, měli bychom teď 83 tisíc mrtvých," uvedl dnes premiér Vincente Zeballos.

Nový rekord v počtu úmrtí s covidem-19 zaznamenalo i Chile. Za 24 hodin tu zemřelo 49 pacientů nakažených koronavirem. Celková bilance mrtvých tak v Chile, které má 17,6 milionu obyvatel, vzrostla na 890 zemřelých. Potvrzených případů nákazy má země 86 943. Osmdesát procent infikovaných pochází z hlavního města Santiago de Chile.

JHU: V USA zemřelo 1297 lidí za den

Ve Spojených státech za uplynulých 24 hodin zemřelo 1297 lidí s covidem-19. S odvoláním na data americké Univerzity Johnse Hopkinse (JHU) o tom dnes informovala agentura AFP. Počet nově zemřelých je o něco nižší než v předchozí den, kdy celková bilance v USA překonala hranici sto tisíc mrtvých.

Podle JHU se ve Spojených státech nákaza koronavirem SARS-CoV-2 potvrdila už u více než 1,7 milionu lidí. S nemocí covid-19 zemřelo v zemi s 330 miliony obyvatel celkem 101 573 lidí.

Zatímco v pondělí, úterý a ve středu se údaj o počtu nových úmrtí za 24 hodin držel pod hranicí sedmi set, ve čtvrtek vzrostl na 1401. Dnes opět o něco klesl na 1297. Spojené státy jsou co do počtu obětí nemoci, kterou způsobuje koronavirus, i počtu nakažených nejhůře postiženou zemí světa.

Překonání hranice sto tisíc mrtvých s covidem-19, o kterém agentura AFP informovala ve čtvrtek, označil prezident Donald Trumpa za smutný milník. "Všem rodinám a přátelům těch, kteří zesnuli, chci vyjádřit upřímnou soustrast," napsal na twitteru.

Na celém světě zemřelo s covidem-19 podle JHU téměř 360 tisíc lidí. Potvrzených případů nákazy je celosvětově už více než 5,8 milionu.

Rusko má rekordní růst úmrtí s covid-19, za den zemřelo 232 lidí

Rusko dnes ohlásilo 8572 nových případů nákazy koronavirem a 232 úmrtí s chorobou covid-19 za uplynulých 24 hodin. Je to asi o třetinu více než předchozí denní maxima z úterka a čtvrtka tohoto týdne v podobě 174 úmrtí, uvedla dnes agentura TASS. "Je to poprvé, co počet úmrtí za den překročil 200," upozornil na svém webu ruský list Kommersant.

Celkový počet úmrtí v nejrozlehlejší zemi světa od začátku pandemie podle krizového štábu stoupl na 4374. Celkový počet nakažených dosáhl 387 623, z toho 159 257 lidí se uzdravilo, dodala agentura Interfax.

Nová čísla za celou zemi s přibližně 146 miliony obyvatel zjevně nezahrnují změnu metodiky v Moskvě, kde úřady výrazně zvýšily počet lidí, kteří během dubna zemřeli v souvislosti s covidem-19: 1561 namísto dosavadních 639. Podle radnice nová statistika obsahuje i "sporné případy". Nově jsou v Moskvě započítávány také ty případy, kde koronavirus přispěl ke zhoršení jiného onemocnění a následně k úmrtí pacienta. BBC předpověděla, že v důsledku nové metodiky pravděpodobně vzroste smrtelná bilance za celé Rusko.

Rusko zůstává z hlediska počtu nakažených koronavirem třetí nejpostiženější zemí na světě po Spojených státech a Brazílii. Nicméně ruské úřady dosud tvrdily, že zemřelo výrazně méně pacientů s covidem-19, než v jiných zemích, například Británii či Itáliii. Když novináři údaje o úmrtnosti zpochybňovali, ruští činitelé je obviňovali ze šíření falešných zpráv a překrucování faktů.

Nákaza se v Německu potvrdila už u 180 tisíc lidí

V Německu se od počátku epidemie nákaza koronavirem potvrdila již u více než 180 tisíc lidí. Vyplývá to z dat, které dnes zveřejnil Institut Roberta Kocha (RIK). Za uplynulých 24 hodin přibylo 741 nakažených. S covidem-19 v Německu od poloviny března zemřelo 8450 pacientů.

Celkem se v Německu infekce virem SARS-CoV-2 potvrdila u 180 458 lidí. Více než 164 tisíc nakažených se ale už uzdravilo. Lidí, kteří nákazu koronavirem nepřežili, přibylo za čtvrtek 39. Za středu RKI hlásil nárůst počtu nakažených o 353 a zemřelých o 62.

Nejpostiženější spolkovou zemí zůstává nadále Bavorsko, které hraničí s Českem. Nákaza koronavirem se zde potvrdila u více než 46 tisíc lidí a 2441 lidí s covidem-19 zemřelo. Nejlidnatější spolková země, Severní Porýní-Vestfálsko, eviduje přes 37 tisíc infikovaných a 1588 mrtvých. Sasko, druhá spolková země sousedící s Českou republikou, dosud zaznamenalo 5230 nakažených a 209 zemřelých.

Reprodukční číslo, které udává, kolik dalších lidí v průměru nakazí jeden infikovaný, je podle RKI v Německu nyní 0,61. Deset infikovaných tak v průměru nakazí jen šest dalších lidí. Od poloviny května udává RKI taky takzvané sedmidenní reprodukční číslo, které je méně ovlivněné denními výkyvy. Tato hodnota je nyní 0,78.

Čína nehlásí za čtvrtek žádné úmrtí

Pevninská Čína nezaznamenala ve čtvrtek žádný nový případ nákazy koronavirem. S odvoláním na místní zdravotnické úřady o tom dnes informovala agentura Reuters. Ve středu hlásil Peking dva nově nakažené.

S covidem-19 podle čínských úřadů ve čtvrtek v zemi nikdo nezemřel. Od 18. dubna se tak celková bilance zvýšila jen o dva mrtvé na celkových 4634. Potvrzených případů nákazy dosud Čína, která má 1,3 miliardy obyvatel, zaznamenala 82 995.

Čína dnes rovněž potvrdila pět nových případů koronavirové infekce bez příznaků, což je o 18 méně než v předchozí bilanci. Případy bez symptomů Peking nezaznamenává v bilanci infikovaných.

Koronavirus SARS-CoV-2 se poprvé objevil na konci loňského roku v čínské provincii Chu-pej. Odtud se začal šířit nejprve do zbytku Číny a později do celého světa. Podle americké Univerzity Johnse Hopkinse (JHU) je nyní na světě přes 5,7 milionu nakažených. S covidem-19 zemřelo už téměř 360 tisíc lidí.