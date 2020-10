Nikdo si s ním nezacvičil, přesto byl nakonec spokojen. „Upozornil jsem na nesmyslnost vládních nařízení. Tělocvičny a posilovny musely zavřít, kostely ne,“ vysvětlil pro deník Gazeta Wyborcza Dominik Fortuna.

„Bez jakéhokoliv odůvodnění jsme mohli naše kluby po jarní uzávěře otevřít až jako poslední a až ve chvíli, kdy pro nás začíná mrtvá sezona, tedy léto. A nyní bez jakéhokoli odůvodnění musíme opět zavřít,“ podpořil svého lodžského kolegu Przemyslaw Nadolny z varšavské Yoga Republic.

„Proč se zavírají posilovny, kde lidé pečují o své zdraví, ale restaurace nebo kostely ne?“ ptá se pro změnu lékař a majitel sítí posiloven Fit Fabric Lodž Marcin Wawrzycki. Vláda tomuto odvětví stále nenabídla žádnou finanční pomoc, přitom v něm pracuje podle odhadů přes sto tisíc lidí.

Podle nařízení kabinetu může být při shromáždění organizovaných církvemi či náboženským sdružením jedna osoba na 7 metrů čtverečních. Věřící musí mít zakrytá ústa a nos. O polední mši v kostele sv. Alberta Chmielowského bývá kolem 200 věřících, tuto neděli jich zde je asi 80. U dveří je dezinfekční prostředek, počet vcházejících ale nikdo nekontroluje. O protiepidemických opatřeních nikde ani slovo. Na jedné lavici sedí dva až tři lidé, jen místa vepředu u oltáře jsou zcela zaplněná. Sedí tam především senioři. Někteří z nich mají masky na bradě. Jsou mezi nimi ale i tací, kteří kromě správně nasazené masky mají na rukou i jednorázové rukavice.

Mše svatá je nejlepší vakcína

„Kromě fyzického existuje i duševní zdraví. Musím sem zajít a promluvit si s Bohem, pomodlit se za konec coronaviru. Věřím, že to pomůže, a ne ublíží, protože to dělám v dobré víře,“ říká jeden ze seniorů. Lodžský arcibiskup Grzegorz Ryś ihned po přesunutí města do červené zóny osvobodil katolíky od povinnosti účastnit se mše svaté.

Na otázku, zda o tomto osvobození vědí, senior reportérce Gazety Wyborczy odpovídá: „Důvěřuji Ježíši.“ Epidemii se věnuje i farář Przemyslaw Góra ve svém kázání. „Když zapneme televizi, nebo internet, všude vidíme jen pesimistické informace. Bůh nám připomíná, že jsme na něm závislí. Ale my potřebujeme i dobré zprávy. Evangelium je jako nejlepší vakcína proti zlým zprávám,“ řekl mimo jiné farář. V Lodži je aktuálně skoro 4000 nemocných na covid.

Protože dobré zprávy ze strany polské vlády majitelům tělocvičen stále nepřicházejí, rozhodli se jednat. Přejmenovávají své majetky. Na kostely, nebo obchody, které mají v Polsku také ještě otevřeno. Změnit oficiální název je zde velmi jednoduché, stačí pět minut na internetu. A tak jedna z tělocvičen v Krakově je nyní obchodem se sportovním potřebami, kam si můžete zajít za poplatek toto vybavení vyzkoušet. Jiná se označila za kostel zdravého těla, kde se můžete při cvičení pomodlit. Názvy se začaly měnit o víkendu, takže úřady ještě nestihly zareagovat.

Muslimové a Židé modlitebny zavřeli



Muslimská liga v Polsku jako první náboženský společnost v březnu rozhodla zavřít všechny mešity a modlitební místnosti. Na chvíli byly páteční modlitby obnoveny během ramadánu na přelomu dubna a května a poté v létě o svátku Eid al Adh. 12. června se Muslimská liga rozhodla v Polsku zavřít všechny muslimská centra. Už na začátku října, kdy byla Lodž ještě ve žluté zóně, byla uzavřena i místní synagoga. Dnes to platí po celém Polsku. Kvůli epidemii byla rabíny dočasně pozastavena i povinnost účasti 10 mužů u modlitby.



Zdroj: GW