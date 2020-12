V Rakousku dnes začalo plošné testování na koronavirus na úrovni spolkových zemí. Otestovat se mohou nechat všichni lidé z Vídně, Tyrolska a Vorarlberska. V Maďarsku přibylo 189 úmrtí pacientů s koronavirem, což je nejvíce od začátku pandemie. Rekord byl v této zemi překonán druhý den v řadě.

Hromadné testování na koronavirus ve Vídni, 4. prosince 2020 | Foto: ČTK / ČTK

Ve Vídni a tyrolské metropoli Innsbrucku se podle stanice ORF od časného rána tvoří před testovacími středisky dlouhé fronty. V hlavním městě se mohou lidé nechat otestovat až do 13. prosince, a to na třech místech. Kapacita je až 150 tisíc testů denně. Vídeň má téměř dva miliony obyvatel. Ve dvou západních spolkových zemích potrvá testování jen do neděle.