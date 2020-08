V Německu se za posledních 24 hodin potvrdila nákaza koronavirem u 1707 lidí. To je nejvyšší počet od konce dubna, informovala dnes s odvolání na Institut Roberta Kocha agentura DPA. S covidem-19 za posledních 24 hodin v Německu zemřelo dalších deset lidí, a celková bilance tak vzrostla na 9253 mrtvých.

Vyšší než uplynulou středu byl v Německu počet nových potvrzených případů nákazy virem SARS-CoV-2 naposledy 26. dubna (1737). Na vrcholu epidemie na začátku dubna však země denně hlásila kolem 6000 nově infikovaných.

Celkem se od počátku epidemie v Německu koronavirem nakazilo 228.621 lidí. Zhruba 204 800 z nich se už uzdravilo. Aktivních tak zůstává zhruba 24 tisíc případů.

Nejvíce zasažené jsou nadále nejlidnatější spolková země Severní Porýní-Vestfálsko (55 770 potvrzených případů a 1790 mrtvých) a druhé nejlidnatější Bavorsko (54 101 nakažených a 2631 mrtvých). Sasko, které stejně jako Bavorsko sousedí s Českem, zaregistrovalo od počátku epidemie 5769 infikovaných. S covidem-19 tu zemřelo 226 lidí.

V Brazílii se nakazilo dalších 50 tisíc lidí

V Brazílii za posledních 24 hodin přibylo téměř 50 tisíc potvrzených případů nákazy koronavirem. S odvoláním na místní ministerstvo zdravotnictví o tom dnes informovala agentura Reuters. S covidem-19 zemřelo za uplynulý den v této zemi 1212 lidí. V Kolumbii mezitím překonal počet nakažených hranici půl milionu. Naopak v Chile za uplynulý den zaznamenali nejméně případů nákazy za tři měsíce.

Brazílie, která má 210 milionů obyvatel, je po Spojených státech co do počtu nakažených i mrtvých druhou nejpostiženějších zemí světa. Za posledních 24 hodin se nákaza virem SARS-CoV-2 potvrdila u 49 298 lidí, o den dříve to bylo 47 784. Celkem se tak od počátku epidemie nákaza prokázala už u více než 3,45 milionu obyvatel Brazílie. S covidem-19 tu zemřelo již 111 100 infikovaných.

Dosud nejhorším dnem v brazilských koronavirových statistikách byl 29. červenec, kdy bylo ohlášeno bezmála 70 tisíc nových nákaz a 1595 úmrtí.

Nejhůře postiženou zemí světa jsou nadále Spojené státy, které podle Univerzity Johnse Hopkinse dosud zaznamenaly přes 5,5 milionu nakažených a více než 172 tisíc mrtvých s covidem-19.

Pandemie covidu-19 zasáhla silně nejen Brazílii, ale celou Latinskou Ameriku. Na šestém místě nejhůře postižených zemí světa, který sestavila Univerzita Johnse Hopkinse, je Peru, na sedmém Mexiku, na osmém Kolumbie a na devátém Chile.

V Kolumbii, která má 50 milionů obyvatel, dnes počet potvrzených případů nákazy koronavirem překonal hranici půl milionu. S covidem-19 zemřelo v zemi již téměř 16 tisíc lidí.

Třiatřicetimilionové Chile, které dosud zaznamenalo přes 390 tisíc potvrzených infekcí, zatím doufá, že má již nejhorší za sebou. Za posledních 24 hodin zaregistrovala země 1233 nových případů nákazy koronavirem, což je nejméně za poslední tři měsíce. S covidem-19 v Chile zemřelo už 10 578 lidí.

Nejen Latinská Amerika netrpělivě čeká na vakcínu proti covidu-19. Závěrečnou fází testů neprošla zatím žádná, ačkoliv Rusko již schválilo široké nasazení tamní očkovací látky nazvané Sputnik V. Začalo ji rovněž průmyslově vyrábět.

Mexiko dnes projevilo zájem o to, aby mohlo být součástí závěrečné fáze testování Sputniku V, tedy zkoušení očkovací látky na lidech. Cílem je podle ministra zahraničí Marcela Ebrarda dostat se k látce "co nejdříve to bude možné". Mexický prezident Andrés Manuel López Obrador tento týden řekl, že bude mezi prvními, kteří se dobrovolně přihlásí a vyzkouší ruskou vakcínu, pokud se ukáže být účinnou.

V Mexiku se potvrdila infekce virem SARS-CoV-2 u více než 530 tisíc lidí. S covidem-19 jich zemřelo 58 841.

S pandemií se potýkají i menší latinskoamerické země. Například Salvador dnes oznámil, že kvůli ní nechá uzavřené školy až do konce tohoto kalendářního roku. Žáci se budou učit přes internet. Salvador, který má asi 6,4 milionu obyvatel, hlásí přes 23 tisíc případů nákazy a 622 mrtvých.