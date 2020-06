V Rusku se druhý den po sobě uzdravilo víc pacientů s koronavirem, než se nově nakazilo lidí. Celkový počet vyléčených se přiblížil ke 200 tisícům. V Německu přibylo za úterý 342 případů nákazy a 12 mrtvých.

V Brazílii za posledních 24 hodin přibylo 28.936 potvrzených případů nákazy koronavirem. S odvoláním na data místního ministerstva zdravotnictví o tom dnes informovala agentura Reuters. Celkem už jihoamerická země eviduje 555.383 případů infekce. S covidem-19 zemřelo dalších 1262 lidí, což je podle agentury AFP dosavadní denní rekord.

ON-LINE zpravodajství

ke koronaviru

Celková bilance zemřelých s covidem-19 se vyšplhala na 31.199. Brazílie, která má 210 milionů obyvatel, eviduje nyní celosvětově čtvrtý nejvyšší počet obětí. Na prvním místě tragického žebříčku jsou Spojené státy následované Británií a Itálií.

Brazílii nyní považuje Světová zdravotnická organizace (WHO) za další ohnisko pandemie covidu-19. Co do počtu nakažených je nejpostiženější zemí Latinské Ameriky a po Spojených státech druhou nejpostiženější zemí světa.

V USA zemřelo za 24 hodin 1081 lidí

Ve Spojených státech za uplynulých 24 hodin zemřelo 1081 lidí s covidem-19. S odvoláním na data americké Univerzity Johnse Hopkinse (JHU) o tom dnes informovala agentura AFP. Více než tisíc úmrtí za den hlásily USA naposledy v sobotu.

Podle JHU se ve Spojených státech nákaza koronavirem SARS-CoV-2 potvrdila už u více než 1,8 milionu lidí. S nemocí covid-19 zemřelo v zemi s 330 miliony obyvatel celkem 106.180 lidí.

Spojené státy jsou co do počtu obětí nemoci, kterou způsobuje koronavirus, i počtu nakažených nejhůře postiženou zemí světa. Na celém světě zemřelo s covidem-19 podle JHU přes 379 tisíc lidí. Potvrzených případů nákazy je celosvětově už více než 6,3 milionu.

Indie překonala přesáhl hranici 200 tisíc

Počet potvrzených případů nákazy koronavirem v Indii už přesáhl hranici 200 tisíc. S odvoláním na místní ministerstvo zdravotnictví o tom dnes informovala agentura Reuters. S covidem-19 v zemi, která má 1,35 miliardy obyvatel, zemřelo 5815 lidí.

Indie je nyní na sedmé příčce v celosvětovém žebříčku zemí s nejvyšším počtem infikovaných. Na prvním místě jsou nadále Spojené státy následované Brazílií, Ruskem, Británií, Španělskem a Itálií.

Za úterý podle agentury Reuters v Indii přibylo 8909 potvrzených případů nákazy virem SARS-Cov-2. Celkový počet infikovaných tak nyní činí 207.615.

Podle zástupkyně vládní Indické rady pro zdravotnický výzkum je přitom vrchol epidemie v zemi ještě "velmi daleko". Úřady odhadují, že by mohl přijítaž na konci června či začátku července.

Rusko: Druhý den je víc uzdravených než nakažených

V Rusku se v úterý už druhý den za sebou uzdravilo víc lidí s nemocí covid-19, než se koronavirem nově nakazilo. Denní přírůstek infikovaných zůstal po pondělí opět pod hranicí devíti tisíc. Celkový počet dosud vyléčených osob se přiblížil ke 200 tisícům. V úterý koronavirus usmrtil 178 lidí. Informoval o tom dnes ruský krizový štáb.

Testy provedené v Rusku během úterý potvrdily 8536 nových případů nákazy koronavirem SARS-CoV-2, což znamená, že denní přírůstek infikovaných osob klesl čtvrtý den za sebou. V sobotu nakažených přibylo 9268, v neděli 9035 a v pondělí 8863. Od začátku epidemie covidu-19 v zemi se 146 miliony obyvatel nyní registrují 432.277 pozitivně testovaných.

Počet pacientů uzdravených během jednoho dne sice v Rusku v úterý proti pondělí klesl, nicméně znovu přesáhl počet nově nakažených. Mezi vyléčené bylo v úterý zařazeno dalších 8972 osob, předchozí den 11.108. Celkem nyní v Rusku evidují 195.957 lidí, kteří se covidu-19 už zbavili.

Nemoci v úterý podlehlo 178 pacientů. To je o čtyři oběti infekce méně než v pondělí. Celkový počet těchto úmrtí se v Rusku zvýšil na 5215.

Německo: Za úterý 342 případů a 12 mrtvých

V Německu přibylo za úterý 342 potvrzených případů nákazy koronavirem. Celkem tak zdravotníci infekci odhalili už u 182.370 lidí, informoval dnes Institut Roberta Kocha (RKI). S covidem-19 zemřelo minulý den dalších 12 lidí, a od počátku epidemie tak bilance vzrostla na 8551 mrtvých.

Úterní počet nakažených je ve srovnání s pondělním opět trochu vyšší. Zatímco pondělí zdravotníci odhalili 213 nových případů, v úterý to bylo 342.

Asi 167.300 lidí se již z nemoci, kterou vyvolává virus SARS-CoV-2, v Německu zotavilo. Za 24 hodin přibylo zhruba 800 uzdravených.

Počet zemřelých s covidem-19 se ve srovnání s pondělím nepatrně zvýšil. Za pondělí RKI hlásil 11 mrtvých, nyní 12.

Nejpostiženější spolkovou zemí zůstává Bavorsko, které hraničí s Českem. Nákaza koronavirem se zde potvrdila u více než 47.000 lidí a 2466 jich s covidem-19 zemřelo. Nejlidnatější spolková země, Severní Porýní-Vestfálsko, eviduje přes 38.000 infikovaných a 1607 mrtvých. Sasko, druhá spolková země sousedící s Českou republikou, dosud zaznamenalo 5305 nakažených a 212 zemřelých.

Reprodukční číslo, které udává, kolik dalších lidí v průměru nakazí jeden infikovaný, se podle RKI v Německu nyní opět dostalo pod kritickou hodnotu jedna a činí 0,89. Každý infikovaný tak v průměru nakazí méně než jednoho dalšího člověka. Podle agentury DPA podává tato hodnota obraz o dění starém zhruba týden a půl. Od poloviny května udává RKI taky takzvané sedmidenní reprodukční číslo, které je méně ovlivněné denními výkyvy. Tato hodnota je nyní 0,87.