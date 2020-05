V Brazílii za poslední den přibylo 11.687 nakažených koronavirem. Je to méně než o den dříve, kdy země evidovala bezmála 16 tisíc infikovaných. Denní bilance úmrtí se naopak zvýšila; v posledních 24 hodinách zemřelo 807 lidí oproti 653 hlášeným v neděli. S odvoláním na ministerstvo zdravotnictví o tom dnes informovala agentura Reuters.

Jihoamerická země s 210 miliony obyvatel registruje celkem již 374.898 případů nemoci covid-19, což ji řadí na druhé místo za Spojené státy, kde se infekce potvrdila už u 1,66 milionu lidí. Co do počtu obětí zaujímá Brazílie s 23.473 zemřelými šestou příčku.

Spojené státy v pondělí večer bez bližšího vysvětlení oznámily, že o dva dny uspíší chystaný zákaz vstupu do země pro cizince, kteří byli za uplynulé dva týdny v Brazílii. Opatření, které je součástí snah o zastavení šíření epidemie v USA, mělo původně začít platit v pátek, nyní však nabude účinnosti už od středy.

V Latinské Americe je Brazílie nejhůře zasaženou zemí, následuje ji Peru s bezmála 120 tisíc potvrzenými případy infekce a Chile s Mexikem. Chile má podle Univerzity Johnse Hopkinse (JHU) téměř 74.000 a Mexiko 68.620 infikovaných. Světová zdravotnická organizace (WHO) minulý týden oznámila, že Jižní Amerika se stala novým epicentrem pandemie.

V bezmála 19milionovém Chile ohlásily úřady rekordních 4895 nových případů nákazy během jediného dne, celková bilance tím vzrostla na 73.997. Mezi infikovanými jsou i dva ministři, přičemž další tři byli posláni do karantény. Na 43 lidí s nemocí covid-19 v posledních 24 hodinách zemřelo, celkově už země registruje 761 mrtvých.

USA hlásí 532 nových obětí, méně než o den dříve

Ve Spojených státech zemřelo s nemocí covid-19 za posledních 24 hodin 532 lidí. V porovnání s předchozím dnem je denní přírůstek o více než sto nižší. Celkem už země evidovala 98.218 obětí pandemie, vyplývá z dat Univerzity Johnse Hopkinse (JHU). Rychleji než v USA nyní obětí přibývá v Brazílii.

Spojené státy, v nichž žije bezmála 330 milionů obyvatel, jsou co do počtu obětí i nakažených pandemií nejhůře zasaženou zemí světa. Denní bilanci zemřelých v USA ale již převýšila Brazílie, kde je epidemie stále na vzestupu a která dnes ohlásila dalších 807 zemřelých.

Celkem americké úřady potvrdily už přibližně 1,66 milionu případů nákazy, což je necelá třetina z téměř 5,5 milionu nakažených evidovaných ve světě. Druhá je v počtu nakažených Brazílie s bezmála 375 tisíci dosud potvrzenými případy a třetí s více než 353 tisíci případy Rusko.

Vzhledem k nedostatečnému přístupu americké veřejnosti k testům na covid-19 jsou skutečné počty infikovaných patrně mnohem vyšší, upozorňuje agentura AFP. Navzdory stále vysokým, byť klesajícím počtům nově nakažených, zahájily Spojené státy částečné uvolňování omezení zavedených kvůli pandemii.

V Německu přibylo 432 nakažených, více než v neděli

Německo za pondělí zaznamenalo 432 nových případů koronavirové nákazy a dalších 45 lidí kvůli komplikacím souvisejícím s infekcí zemřelo. Vyplývá to z dnes zveřejněných dat Institutu Roberta Kocha (RKI). V Německu s 83 miliony obyvatel se dosud nakazilo 179.002 lidí, z nichž 8302 zemřelo.

Pondělní bilance je vyšší než za neděli, kdy bylo nahlášeno 289 nových případů koronavirové infekce a deset úmrtí. Za vyléčené RKI považuje asi 162 tisíc lidí, což je oproti neděli nárůst o 800.

Nejpostiženější spolkovou zemí v Německu je dlouhodobě český soused Bavorsko, které udává 46.456 nakažených, z nichž 2401 zemřelo. Naopak Sasko, které s Českem rovněž sousedí, patří k těm méně zasaženým. Nemoc se zde prokázala u 5236 lidí, z nichž 207 zemřelo. Po Bavorsku jsou nejhůře zasažené nejlidnatější spolková země Severní Porýní-Vestfálsko (takřka 37.400 nakažených a 1571 mrtvých) a Bádensko-Württembersko (34.466 infikovaných a 1707 obětí).

Německo chce zrušit výstrahu

Německo chce k 15. červnu zrušit varování pro turisty před cestami do 31 evropských zemí, včetně Česka. Podmínkou bude příznivá epidemická situace, informovala dnes s odvoláním na časopis Focus agentura DPA. Výstrahu před cestami do všech zemí světa vydalo německé ministerstvo zahraničí 17. března v reakci na globální pandemii nemoci covid-19.

Návrh týkající se cestovního ruchu v Evropě by spolková vláda mohla podle informací časopisu schválit ve středu. Občané Německa by tak mohli cestovat do 26 zemí Evropské unie, dále do Británie a čtyř nečlenských zemí EU v schengenském prostoru - na Island, do Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska.

Německý ministr zahraničí Heiko Maas před více než týdnem uvedl, že doufá v uvolnění dva měsíce platné výstrahy pro veškeré turistické cesty do zahraničí k polovině června.

Zrušení varování v době těsně před letními prázdninami podle DPA předznamenává možnost, že Evropané budou moct vyrazit na dovolenou do zahraničí.

"Oživení turismu je důležité jak pro cestovatele a německý sektor cestovního ruchu, tak pro hospodářskou stabilitu zemí, které jsou cílovými destinacemi," uvádí se v návrhu.