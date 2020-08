V Argentině, kde žije skoro 45 milionů obyvatel, se koronavirová infekce zatím potvrdila u 392 tisíc lidí, 8271 pacientů zemřelo. V pátek vláda povolila venkovní setkávání deseti lidí v rouškách, v metropoli Buenos Aires si zákazníci budou moci dát jídlo ve venkovních částech restaurací.

V Brazílii, která je nejlidnatější zemí Latinské Ameriky, se od začátku pandemie nakazilo přes 3,8 milionu lidí, za uplynulý den přibylo přes 43 400 případů nákazy. Zemřelo dalších 855 lidí a celková smrtelná bilance překročila 119 500. Brazílie je co do počtu nakažených koronavirem i co do počtu mrtvých po Spojených státech druhou nejvíce zasaženou zemí na světě.

V celé Latinské Americe počet nakažených novým koronavirem překonal hranici sedmi milionů, na celém světě se podle údajů zveřejněných na stránkách americké Univerzity Johnse Hopkinse (JHU) nakazilo skoro 24,8 milionu lidí.

Případů infekce v posledních týdnech znovu rychle přibývá i v Evropě, třeba ve Španělsku, Francii, Itálii nebo i v České republice. To za pátek zaznamenalo druhý nejvyšší denní nárůst potvrzených případů nemoci covid-19 od začátku epidemie, bylo jich 486.

Ukrajina a Maďarsko kvůli zhoršující se situaci kolem koronaviru zavírají hranice. To kritizuje AČCKA, podle které je rozhodnutí vlády v Budapešti šokující a dotkne se tisíců českých turistů. Podzim totiž představuje vrchol turistické sezony, kdy podle asociace do Maďarska směřuje nejvyšší počet návštěvníků z Česka.

Ukázalo se také, že v Chorvatsku, které je rovněž oblíbenou destinací českých turistů, za poslední týden přibylo v přepočtu na sto tisíc obyvatel více než 48 případů nákazy. To je více než dvojnásobek počtu případů za Česko, kde jich za poslední týden přibylo na sto tisíc obyvatel skoro 21.

Maďarsko, kde žije zhruba 9,8 milionu lidí, celkem registruje 5669 infikovaných, 614 lidí kvůli komplikacím provázejícím covid-19 zemřelo. Na Ukrajině, která má asi 44 milionů obyvatel, covidem-19 zatím onemocnělo asi 116 980 lidí, téměř 2500 pacientů zemřelo.

Demonstrace v Berlíně

V centru Berlína dnes policie rozpustila demonstraci odpůrců opatření přijatých v souvislosti s šířením koronaviru. Sešlo se na ní podle odhadů zhruba 18 tisíc lidí, nedodržovali ale hygienická nařízení, jako jsou dostatečné rozestupy a nošení roušek. Protestní pochod svolala pravicově populistická uskupení, k účasti na něm vyzývali třeba i politici ze strany Alternativa pro Německo (AfD). Mezi demonstranty byli podle agentury DPA lidé s tričky nebo vlajkami se symboly, které jsou typické pro německou krajní pravici.

V Mnichově platí kvůli narůstajícímu počtu nakažených koronavirem od pátku zákaz nočního prodeje alkoholu, alkoholické nápoje se v noci nesmí pít na veřejnosti. Opatření se ale nevztahuje na gastronomická zařízení a povolené akce.