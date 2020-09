Ve Spojených státech zemřelo více než 200 tisíc lidí nakažených koronavirem. Vyplývá to z aktuální statistiky zveřejněné na internetových stránkách Univerzity Johnse Hopkinse, která se vývojem pandemie covidu-19 dlouhodobě zabývá.

Zdravotníci u lůžek pacientů s nemocí covid-19 v nemocnici ve městě McAllen v americkém Texasu, 20. července 2020 | Foto: ČTK / ČTK

Spojené státy jsou co do počtu absolutního počtu nakažených i mrtvých nejvíce zasaženou zemí světa. Koronavirem se tam do nynějška infikovalo 6,86 milionu lidí, z nich 200 005 zemřelo. Agentura AP ovšem upozorňuje, že smrtelná bilance v USA bude ve skutečnosti mnohem vyšší, protože mnoho úmrtí způsobených covidem-19 bylo připsáno jiným příčinám, a to zejména v rané fázi pandemie, kdy testování nebylo tak rozšířené.