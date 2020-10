Úmrtí s covidem-19 v Německu za poslední den přibylo 33, čímž bilance mrtvých od začátku pandemie vystoupila na 9767. Nakažených země dosud zaznamenala 356 387. Zhruba 290 tisíc lidí se v Německu podle odhadů RKI z koronavirové nákazy zotavilo.

Podle agentury DPA jde současné údaje o počtu nakažených s těmi na jaře srovnávat jen částečně, jelikož se v zemi provádí více testů, čímž se přichází na více nakažených. Experti rovněž upozorňují, že údaje vzhledem k prodlevám mezi nákazou, testem, výsledkem a jeho nahlášením ukazují, jak se virus šířil zhruba před týdnem.

Reprodukční číslo, které udává, kolik dalších lidí v průměru nakazí jeden infikovaný, je podle RKI v Německu 1,22, o den dříve to bylo 1,08.

Nové denní maximum ohlásilo devítimilionové Rakousko: 1747 nakažených. Rakousku dosud mělo pozitivní test na koronavirus 63 134 lidí a 890 osob zemřelo. Mezi nově nakaženými je i ministr zahraničí Alexander Schallenberg. Podle své mluvčí se ministr mohl nakazit při pondělním jednání ministrů zahraničí zemí Evropské unie v Lucemburku, jehož se zúčastnil mimo jiné český ministr zahraničí Tomáš Petříček. Covid-19 má i další účastnice lucemburské schůzky - belgická ministryně zahraničí Sophie Wilmèsová.

Belgie poprvé překonala hranici deseti tisíc

V Belgii se poprvé denní přírůstek nových případů koronaviru dostal nad hranici deset tisíc. Informují o tom dnes belgická média. Po přepočtu, který provedl belgický zdravotní ústav Sciensano, v úterý přibylo 10 369 případů. Belgie, která má 11,5 milionů obyvatel, patří s Českou republikou mezi evropské státy s nejvyšším výskytem nových případů infekce za posledních 14 dní. Rekordní denní přírůstek o zhruba 8000 případů koronaviru oznámilo v pátek Nizozemsko, které má 17,5 milionu obyvatel.

Belgie zaznamenává v posledním týdnu silný nárůst počtu nových případů. V týdnu od 7. do 13. října, za který jsou kompletní výsledky, ústav Sciensano zaznamenal v průměru 6764 případů nákazy denně. To je téměř dvakrát tolik než v předchozím týdnu. Zdvojnásobil se také průměrný počet nově hospitalizovaných denně a o dvanáct procent se zvýšil průměr mrtvých za den, a to na 25 lidí.

Podle ústavu Sciensano za posledních 14 dnů přibylo v Belgii v průměru denně 621 nových nákaz koronavirem na sto tisíc obyvatel. To je po České republice druhý nejvyšší údaj v Evropské unii. Od začátku epidemie v Belgii onemocnělo covidem 202 tisíc lidí a zemřelo 10 359 osob.

Aby se se rychlost šíření nákazy zpomalila, přijala belgická vláda nová opatření, která začnou platit od pondělí. Po čtyři týdny zůstanou v celé Belgii zavřené bary a restaurace, od půlnoci do pěti ráno bude platit zákaz vycházení, setkání v soukromých i veřejných prostorech budou omezena na maximálně čtyři osoby a práce z domova se stane povinnou ve firmách, jejichž provoz to umožňuje.

Nizozemsko ve středu výrazně zpřísnilo protikoronavirová opatření, zavřít musely bary a restaurace. Vlnu kritiky vzbudila v pátek zpráva, že královská rodina odletěla na podzimní prázdniny do Řecka poté, co vláda vyzvala obyvatele, aby cestovali co nejméně. V pátek večer královský pár ohlásil, že pobyt na jihu Evropy ruší.

Polsko opět hlásí rekordní počet nakažených

Polsko hlásí za uplynulých 24 hodin další maximum od začátku pandemie - 9622 nových případů koronaviru. Zároveň za tento den registruje 84 úmrtí. Na 327 tisíc lidí je v karanténě a roste počet osob napojených na plicní ventilátory. S odkazem na ministerstvo zdravotnictví o tom na svém webu informoval deník Gazeta Wyborcza.

Od začátku epidemie už koronavirovou nákazou v zemi, která má přibližně 38 milionů obyvatel, onemocnělo 167 230 lidí, z toho 3524 zemřelo. V polských nemocnicích se s covidem-19 aktuálně léčí 7612 osob, přičemž 604 je napojeno na dýchací přístroje.

Polská vláda se ve čtvrtek rozhodla zpřísnit restrikce. V oblastech s vyšším rizikem nákazy se od příštího týdne zavřou vysoké a střední školy i bazény, sportovní zápasy budou bez diváků a až do odvolání nebude možné pořádat ani svatební oslavy. Premiér Mateusz Morawiecki také vyzval starší spoluobčany, aby nevycházeli z domovů. Stejně tak všichni, kdo mají takovou možnost, by podle něj měli pracovat z domova.

Koronavirem se nakazilo 39 milionů lidí

Koronavirus se celosvětově prokázal u více než 39 milionů lidí a přes 1,1 milionu infikovaných zemřelo. Uvádí to americká Univerzita Johnse Hopkinse (JHU), která vývoj pandemie monitoruje globálně. Milion nakažených v posledních týdnech na světě přibývá každé tři až čtyři dny. Přes polovinu případů stále hlásí tři nejhůře zasažené země, kterými jsou Spojené státy, Indie a Brazílie.

USA evidují zhruba osm milionů nakažených, Indie 7,3 milionu infikovaných a Brazílie 5,2 milionu osob s koronavirem.

JHU dosud celosvětově zaznamenala 1 103 517 mrtvých s nemocí covid-19, kterou koronavirus způsobuje. Nejvíce jich registrují opět Spojené státy, a to 218 575. Za nimi je Brazílie s více než 153 200 mrtvými následovaná Indií, která má přes 112 tisíc obětí. Česko podle posledních údajů eviduje 1281 mrtvých.