Úmrtí s covidem-19 v Německu za poslední den přibylo deset. Bilance mrtvých od začátku pandemie tak vystoupila na 9777. Nakažených země dosud zaznamenala 361 974. Téměř 292 tisíc lidí se v Německu podle odhadů RKI z koronavirové nákazy zotavilo.

Reprodukční číslo, které udává, kolik dalších lidí v průměru nakazí jeden infikovaný, je podle RKI v Německu 1,4, o den dříve to bylo 1,22. Sedmidenní reprodukční číslo, které je méně ovlivněné denními výkyvy, nyní podle RKI činí 1,37. Tento údaj podává obraz o dění před osmi až 16 dny.

Podle agentury DPA jde současné údaje o počtu nakažených s těmi na jaře srovnávat jen částečně, jelikož se v zemi provádí více testů, čímž se přichází na více nakažených. Experti rovněž upozorňují, že údaje vzhledem k prodlevám mezi nákazou, testem, výsledkem a jeho nahlášením ukazují, jak se virus šířil zhruba před týdnem.

Čtvrtá nejpostiženější země

V Rusku za uplynulých 24 hodin přibylo 15 099 nakažených a 185 lidí infikovaných nemocí covid-19 zemřelo. Od začátku pandemie se v zemi s přibližně 146 miliony obyvatel nakazilo už 1 399 334 lidí. Uvedla to agentura Interfax s odvoláním na operativní štáb. Země zůstává co do počtu nakažených čtvrtou nejpostiženější na světě.

Přes 15 tisíc nově nakažených Rusko poprvé zaznamenalo za čtvrtek. Údaj za pátek zveřejněný v sobotu se vrátil těsně pod tuto hranici, nemocných bylo 14 922. Nejvíce nemocných přibylo v uplynulém dni opět v Moskvě, bylo jich 4610.

Celkem v souvislosti s nemocí covid-19 v Rusku zemřelo 24 187 lidí a 1 070 576 se z ní zotavilo.

Rusko je z hlediska počtu nakažených čtvrtou nejpostiženější zemí světa - po Spojených státech, Indii a Brazílii. Podle americké Univerzity Johnse Hopkinse, která vývoj pandemie sleduje globálně, je Rusko ve statistice mrtvých aktuálně na 13. příčce.

Itálie eviduje nový rekord

Itálie zaznamenala 11 705 nových případů nákazy koronavirem, což představuje dosud rekordní denní nárůst. V souvislosti s covidem-19 zemřelo za posledních 24 hodin 69 lidí. V Británii se za poslední den infikovalo 16 982 osob a 67 zemřelo, informovala s odvoláním na zdravotnické úřady agentura Reuters.

V sobotu italské úřady ohlásily 10 925 nových případů koronavirové infekce a 47 úmrtí. Současné počty obětí nákazy jsou znatelně nižší než při jarním vrcholu epidemie v zemi, kdy za jediný den zemřelo i více než 900 lidí. Celkově se v zemi se 60 miliony obyvatel nakazilo už 414 241 a 36 543 po nákaze zemřelo.

V Británii, která má zhruba 67 milionů obyvatel, k dnešku stoupl počet nakažených na 722 409. Během pandemie zemřelo 43.646 z nich, což z Británie dělá nejhůře postiženou evropskou zemi z hlediska počtu obětí. Na druhém místě je Itálie.

Úřady ve Francii dnes oznámily 29 837 případů koronavirové infekce za posledních 24 hodin, což je méně než dosud rekordních 32 427 nakažených ohlášených v sobotu. Za uplynulý den zemřelo v zemi se 67 miliony obyvatel 85 lidí, o pět méně než v předchozím dni. Z hlediska celkového počtu nakažených je Francie po Španělsku druhou nejhůře postiženou zemí v Evropě: celková bilance tu k dnešku vzrostla na 897 034. Na 33 477 osob v souvislosti s covidem-19 zemřelo.